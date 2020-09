Andrea Legarreta, feliz de reconectarse en 'Hoy': '¡Prueba superada!'

Justo como lo hizo hace dos semanas, Andrea Legarreta volvió a reconectarse con el programa Hoy y con sus compañeros de trabajo, esta vez de una forma muy distinta a la última vez que hizo una aparición en el matutino y con muy buenas noticias bajo el brazo. Y es que la guapa presentadora apareció nuevamente desde casa para hablar sobre su estado de salud, dejándose ver muy recuperada y con una actitud renovada, lista para retomar su vida familiar y profesional, luego de haber confirmado que ha superado el Covid-19.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue a través de un enlace virtual que Andrea reapareció en el matutino de Televisa, emocionando a todos sus compañeros, quienes celebraron el hecho de que la también actriz se encuentre recuperada y lista para regresar a trabajar. “Estoy muy emocionada de enlazarme con ustedes, totalmente en otras condiciones, y la verdad estoy super positiva, super emocionada de ya poder arrancar de nuevo, chambear, poder estar con ustedes y con el público y bueno, ya totalmente del otro lado, en realidad lo único que me queda son momentitos de mucho cansancio, pero la realidad es que ya ¡prueba superada!”, dijo visiblemente emocionada entre los aplausos de sus compañeros.

Andrea habló también sobre cómo fue que su familia enfrentó a la enfermedad, revelando que no todos se hicieron la prueba para confirmar su diagnóstico, pues solo con el positivo de Andrea y los síntomas que presentaron sus hijas días después se tomaron como casos confirmados. “Lo que sucedió es que a todos nos dio al mismo tiempo, obviamente son grados distintos. Ellos, por indicaciones del doctor, no se hicieron la prueba porque eran evidentes los síntomas de cada uno y digamos que nos dio al mismo tiempo…”, detalló.

VER GALERÍA

En ese mismo sentido, Legarreta dio una actualización acerca de su estado de salud y el de su familia, revelando que pese a que ha superado la enfermedad, aún quedan algunas secuelas que espera poder superar en los próximos días. “Todavía quedan algunos estragos, en el sentido de que no todos tenemos bien el olfato y el gusto, el cansancio sobre todo es el síntoma que nos queda, pero la realidad es que ya no somos contagiosos. El virus tiene un lapso de tiempo en donde tu estas activo y eres contagioso, ahora ya no. De hecho, son los primeros días de que aparecen los síntomas, pero en este caso, nosotros más que estar como libres de Covid, la realidad es que ya no está activo”, reveló.

¿Cuándo volverá al trabajo?

Luego de haber confirmado su diagnóstico por Covid-19, Andrea Legarreta se ausentó del programa Hoy para poder recuperarse en casa y también como medida de prevención. Sin embargo, parece ser que la también actriz se encuentra lista para retomar sus actividades y volver a estar frente a las cámaras, rodeada del cariño de sus compañeros. De hecho, en el mismo enlace que realizó Andrea este lunes, la conductora confirmó que posiblemente la siguiente semana pueda hacer su gran regreso a los foros de Televisa.

VER GALERÍA

Luego de que Galilea Montijo la cuestionara sobre su posible regreso al trabajo, Andrea contestó con optimismo: “Yo ya estoy lista. En realidad, gracias a Dios, noté una diferencia muy importante, la noté desde hace un par de días, a la hora de por ejemplo respirar profundo, de hablar mucho, de subir escaleras, ya no me sofocó… Ya no tengo la neumonía que tenía hace varios días, obviamente mis pulmones siguen sanando, pero la diferencia ha sido abismal”, explicó la intérprete, ansiosa por volver a su trabajo y retomar su vida lo antes posible.