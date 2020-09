Odalys Ramírez aclara las especulaciones que hace tiempo rodearon a su familia

Gracias a su trabajo constante y dedicación, Odalys Ramírez ha logrado hacerse de un nombre en la televisión, espacio en el que ha ido creciendo y en el que se encuentra muy feliz y realizada. De hecho, hace poco, al celebrar su cumpleaños reconoció estar agradecida por todo lo que tiene en términos profesionales y obviamente en lo personal. Sin embargo, el hecho de ser una figura pública, desafortunadamente algunas veces implica estar expuesto a críticas negativas y especulaciones, tal como sucedió hace unos meses cuando ella y Pato Borghetti fueron diagnosticados con Covid-19. Otro de los episodios más difíciles que vivió la conductora en frente de los reflectores fue la situación que se dio con relación a una de las personas más importantes de si vida: su madre. De lo más sincera, la presentadora de Al Aire ha recordado dicho episodio y ha aclarado todo lo que en su momento se dijo al respecto.

Odalys recordó cómo se dieron los hechos en torno a la separación de su mamá, y cómo fue que esa situación personal tuvo alcances públicos. “Sí fue como un escándalo que de repente me sobrepasó, aparte siendo yo una presentadora de espectáculos me daba cuenta yo que toda la información estaba muy tergiversada y que pues es el precio que paga uno al ser figura pública…”, contó la conductora en entrevista con Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube. “¿Qué pasó con mi mamá? Sencillo, duró 17 años en una relación, casada con una persona, que además fungió de mi padrastro, pues durante esos 17 años siempre hubo una buena relación y buena onda, pero en medio del divorcio, pues fue un divorcio problemático porque no llegaron a ciertos acuerdos”, recordó en la charla.

Además explicó cómo fue que esta situación llegó a algunas publicaciones e incluso se distorsionó por completo. “La familia de él se metió mucho y a ellos se les hizo como muy sencillo, ‘ah como arma en contra de tu ex, pues vamos a usar a su hija que es figura publica’. Entonces llamaron a las revistas que pues viven de eso y sacaron unas notas así que yo decía ‘¡órale!’”, recordó. También detalló que en ese entonces incluso se dijo que su mamá era millonaria, algo que ella descartó de tajo. “Tuve la mala suerte de que fue algo que no tuvo nada que ver conmigo, pues porque al momento de divorcio yo ya ni vivía con ellos desde hace años y todo, y que fue un divorcio como cualquier otro divorcio que se complica pero en el ojo público”, señaló.

Pero al hacer un balance sobre lo ocurrido Odalys está convencida de ese tipo de vivencias siempre dejan aprendizajes. “La verdad es que me sirvió mucho, en ese momento sí, las tripas retorcidas porque uno literal, va a trabajar, y tratas de ser profesional, y sacar adelante tu chamba y que de repente un suceso que pues es ajeno a ti te afecta así, a una imagen que llevas tantos años trabajando y tal pues obviamente sí pega”, reconoció la conductora. “Pero afortunadamente cuento con una familia de veras Mara, no amorosa, lo que le sigue… Tenía la suerte increíble de contar con un hombre que es Pato, a mi lado abrazándome y hombro a hombro peleando la batalla conmigo y diciéndome: ‘¿Sabes qué? Ni peles’”. Y el apoyo que recibió entonces también fue en su entorno laboral. “En ese momento yo estaba en Primero Noticias y el mismo Loret (Carlos Loret de Mola) me decía: ‘Tú tranquila, tu sigue chambeando, porque aquí tu chamba es la que habla por ti’”, recordó. “Entonces yo de este tipo de sucesos rescato la parte positiva… Y lo que aprendí es que algo he hecho bien en mi vida para tener a gente tan entrañable cerca y pues es lo que recato de este tipo de situaciones”, comentó.

Una de las razones por la que su relación con Grettell es tan buena

Antes de narrar este difícil episodio en su vida familiar, Odalys habló de sus orígenes y contó cómo pese a la separación de sus padres cuando ella era una niña, la buena convivencia siempre prevaleció. “Mis papás se divorciaron cuando yo estaba muy pequeña, pero la verdad es que siempre hubo una excelente relación, onda, Navidad, mi papá, su esposa, mi mamá y su esposo, juntos todos, o sea, para mí, esa es la realidad de la familia, entonces ahora cuando me dicen: ‘Por qué te llevas tan bien con la ex de tu marido’, pues porque para mí así es, para mí no existe otra manera más que esa, así me educaron a mí”, explicó. La conductora es hija de padres cubanos, quienes se encontraban en México por motivos laborales y académicos, sin embargo ella nació en el país y poco después regresó con ellos a la isla, donde vivió los primeros ocho años de su vida.

