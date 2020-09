'¡Dijo que sí!', Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres se han comprometido

En más de una ocasión, Eduardo Videgaray había expresado su deseo por llegar al altar del brazo de su novia Sofía Rivera Torres. De hecho, en noviembre de 2019, el comunicador había revelado que estaba “haciendo méritos” para poder hacerle la propuesta a quien es también su compañera de trabajo en el programa ¡Qué importa! Y al parecer, Eduardo ha hecho un buen trabajo, pues a un año de haber iniciado su relación y de haber gritado su amor a los cuatro vientos a través de las páginas de ¡HOLA!, la pareja se ha comprometido.

Así lo hizo saber el también locutor de radio, quien compartió la emocionante noticia a través de su perfil de Instagram, en donde compartió una linda postal del momento justo en el que arrodillado frente a Sofía, le pidió que fuera su esposa. “¡Dijo que sí! Gracias @sofiariveratorres Te amo”, escribió Eduardo como pie para la emotiva imagen con la que anunció su compromiso

Por su lado, Sofía también compartió la misma imagen y aprovechó para expresar el gran amor que tiene por Eduardo, mostrándose agradecida por la oportunidad de compartir su vida al lado del conductor y haciendo una declaración de amor de lo más romántica y realista. “Cuando hicimos pública nuestra relación nos escribían ‘les doy 3 meses’... tú y yo nos volteábamos a ver y nos decíamos ‘es que no tienen ni (...) idea’, pero nosotros tampoco sabíamos que esto existía antes de conocernos. Y sí, nosotros no nos conocimos, nos reconocimos. ¡Encontré a mi alma gemela!”, expresó la futura novia.

Rivera Torres continuó con sus palabras poniendo en perspectiva su relación y reflexionando sobre lo que han vivido desde que sus caminos se unieron. “A poco más de un año juntos, hemos decidido que lo que nos quede de vida lo pasaremos así: juntos. No somos perfectos. He cometido errores, te he lastimado. Has cometido errores, me has lastimado. Pero todos los días nos elegimos a nosotros y cada día al amanecer seguiré eligiéndote para siempre. Tú y yo siempre estamos por encima de nuestros egos, por encima de nuestros pasados, por encima de nuestros miedos… Gracias por escogerme para crear nuestro proyecto más importe: la vida. Prometo tener buen humor y mala memoria. Te amo”, finalizó la presentadora, compartiendo más detalles del romántico momento que vivieron, el cual estuvo ambientado por cientos de velas y flores blancas.

‘El hombre más afortunado’

Desde que hicieron pública su relación, Eduardo Videgaray ha dejado un poco de lado la discreción con la que siempre ha manejado su vida íntima, regalándole a sus seguidores uno que otro vistazo al interior de su relación con Sofía Rivera Torres, con quien lleva poco más de un año de noviazgo. En uno de esos posts dedicados a la comunicadora, el conductor del programa de radio La Corneta expresó de forma muy romántica el amor que siente por ella, junto a una fotografía que previamente había publicado Sofía en su perfil de Instagram, en la que se les puede ver en Cementerio de Montparnasse y donde ella escribió: “Justo ahí, ahí es. Ahí entre tus brazos donde me siento en casa”, para reiterarle su amor escribiendo: “Soy el hombre más afortunado del mundo”, haciendo referencia a la dicha que siente al ser novio de su compañera de trabajo.

