'¿Están listos para saber qué es? ', Dulce María revela el sexo de su bebé

Luego de que Dulce María diera a conocer la emocionante noticia de su embarazo, el pasado 8 de junio, la actriz se ha mantenido en contacto con sus fans a través de sus redes sociales, en donde ha compartido algunos detalles de su dulce espera, mostrándose siempre ilusionada y feliz por la linda etapa que atraviesa. De hecho, la también cantante ha vuelto a emocionar a sus fieles seguidores al revelar el sexo de su primogénito, una de las interrogantes que rodeaban su embarazo y que tenían a todos sus fans al pendiente. Y aunque la misma exRBD había comentado que no le importaba si su bebé en camino era niño o niña, la intérprete no pudo ocultar su emoción al descubrir que pronto cargará en sus brazos ¡a una bebita!

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue a través de su perfil de Instagram donde la protagonista de telenovelas como Falsa Identidad compartió la buena nueva, publicando un video en el que se puede observar como por medio de una bomba de humo rosa descubre, junto a su esposo Francisco Álvarez, que su bebé será una niña. “Estamos felices y agradecidos con Dios por esta gran bendición”, se puede leer como descripción del video, en el que podemos ver a Dulce María lucir su tierna pancita de embarazo en un lindo vestido largo de holanes blancos.

Horas antes de hacer la revelación, Dulce María ya había anunciado en sus redes sociales que estaba a punto de revelarles el sexo de su bebé, compartiendo una fotografía en la que aparece tomada de la mano de su marido, sosteniendo un globo color negro en el que se puede leer: “Niño o niña”. Junto a la postal, la intérprete escribió: “¿Están listos para saber qué es?”, subiendo la expectativa al máximo.

VER GALERÍA

Como era de esperarse, sus fans han reaccionado emocionados al anuncio de la intérprete de Inevitable, enviándole sus mejores deseos para esta nueva etapa que está por comenzar y sus felicitaciones por la hermosa familia que ha formado. Entre los comentarios destacó el de su compañera en RBD y amiga cercana, Anahí, quien emocionada celebró la revelación: “¡Como lo soñaste!, ¡una bebita hermosa!”, escribió la cantante entre emojis de corazón color rosa.

El mayor reto que ha enfrentado

Debido a la situación actual en la que se encuentra el mundo y el país, Dulce María ha tenido que vivir su embarazo completamente aislada, pues en su estado se encuentra dentro de la población más vulnerable en caso de contagio por coronavirus. De hecho, hace unos días la arista de 36 años habló en sus redes sociales sobre lo difícil que ha sido para ella enfrentar esta linda etapa de su vida lejos de sus seres queridos, uno de los restos más duros que ha vivido a lo largo de estos días, además de que no ha podido realizar algunas actividades como ir a comprar ropita para su bebé o asistir a sus revisiones médicas sin todo el protocolo de higiene y prevención, algo que sin duda la ha llenado de sentimientos encontrados.

VER GALERÍA

“La pandemia, eso es lo más difícil de todo, estar sola, estar en aislamiento, no poder ir a los doctores tranquilamente, no poder ir a comprarle ropa al bebé, no poder ver a tu familia, no poder ver a tus amigos. Creo que ese es el reto mayor, no solamente el embarazo en sí, sino la situación que estamos viviendo embarazada…”, contó durante una charla con E! Entertainment.