Danna Paola revela por qué dejó 'Élite': 'En este momento no voy a actuar'

La carrera de Danna Paola ha adquirido tales dimensiones, que se ha hecho de fama internacional e incluso se ha convertido en una de las celebridades latinas más seguida en las redes sociales. Parte de ese éxito se lo debe a su participación en la serie de Netflix Élite, en donde interpretó el papel de Lucrecia, uno de los personajes más importantes de esta ficción e incluso de los más queridos por los fans. Sin embargo, con el inicio de grabaciones de la cuarta temporada, se supo que algunos de los actores principales de la serie no seguirían, siendo Danna Paola una de ellos. ¿Qué motivó a la joven artista a no continuar en este gran proyecto que catapultó su carrera? Ella misma ha revelado los motivos en una reciente charla virtual que mantuvo con sus seguidores en Tik Tok, en donde aclaró puntualmente las razones que la llevaron a tomar esta decisión.

De forma muy sincera, como suele ser, la intérprete de Solita respondió a la pregunta de uno de sus fans que de forma insistente la cuestionaron sobre su ausencia en la cuarta temporada de Élite, en la que, por cierto, tampoco participará su amiga Ester Expósito. “Mi corazón se pone chiquito, echo mucho de menos a mis ‘compis’. Tuve la decisión de no estar en la cuarta temporada para dedicarme 100% a la música este año. Entonces para mí era una cosa o la otra, porque soy muy perfeccionista y entregada en ese sentido”, reveló la guapa mexicana.

Danna Paola ahondó el tema y de hecho reveló que por el momento su carrera actoral se encuentra en pausa, pues está enfocada al 100 % en su faceta como cantante. “En este momento no voy a actuar, me voy a dedicar a la música. La música requiere un 24/7, en un rodaje tienes un plan de horarios y de tantos meses. La música es diaria, todos los días estoy produciendo, componiendo y planeando”, comentó la joven intérprete de 25 años.

Sin duda alguna, Danna Paola tiene muy claros sus objetivos, pues en los últimos años no solo se convirtió en la reina de la televisión por streaming o de las redes sociales, también en las listas de popularidad con canciones como Oye Pablo, Mala Fama, Sodio o su colaboración con Sebastián Yatra, No Bailes Sola. Por si esto fuera poco, parece ser que la cantante está lista para conquistar el mercado anglo con el reciente lanzamiento de su canción Me, Myself en la cual colabora con el cantante Mika y que ha tenido un gran recibimiento por parte de sus fans, logrando más de un millón de reproducciones en Youtube en menos de 24 horas.

El gran momento de Danna Paola

Además del éxito que ha logrado con su trabajo actoral y en la música, Danna Paola atraviesa por un gran momento personal. Y es que la intérprete se ha confesado recientemente, poniendo fin a todos los rumores y especulaciones que se han hecho en torno a su vida romántica, en los que incluso la han vinculado con su colega, el colombiano Sebastián Yatra. “Yo estoy saliendo con una persona y en este momento pues, a ver no es Sebastián… Hay una relación de trabajo y de respeto, y creo que no está padre que si estás saliendo con alguien como que estén estos chismes por fuera, ya lo hemos tratado de explicar veinte mil veces, pero yo creo que hay que tratar de respetar mucho…”, expresó la cantante en un charla telefónica en el programa de radio de Javier Poza.

