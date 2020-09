Silvia Pinal celebra su cumpleaños entre mariachis y el amor de su familia

Luego de los problemas de salud que enfrentó hace unos meses y de los cuales poco a poco se ha ido reponiendo, Silvia Pinal ha celebrado su cumpleaños este sábado 12 de septiembre, rodeada del amor de su familia y feliz por poder festejar plenamente un año más de vida. Al ser una fecha muy especial y a pesar de la situación que atraviesa el mundo por la pandemia, la intérprete recibió el cariño de sus allegados en una íntima fiesta organizada por sus hijos: Alejandra Guzmán, Luis Enrique Guzmán y Sylvia Pasquel, realizada en la casa de la ‘Diva del Cine Mexicano’ al sur de la Ciudad de México.

Fue a través de las redes sociales de sus hijos, que los fans de doña Silvia pudieron conocer algunos detalles de su festejo, en donde también pudimos ver entre los pocos invitados a su nieta, la actriz y cantante Stephanie Salas. Como era de esperarse, el festejo estuvo ambientado por la música del mariachi, que hizo su entrada triunfal al ritmo de Las Mañanitas, sorprendiendo a Silvia Pinal, quien se encontraba sentada en el gran comedor de su casa, disfrutando del platillo estrella de la celebración y de la temporada: el chile en nogada.

Sobre este día tan especial, la intérprete se mostró agradecida por la vida que ha tenido y por la oportunidad de celebrar al lado de sus seres queridos, con buena salud y de muy buen ánimo. “Me siento muy feliz, estoy muy contenta porque estoy bien, estoy con muchas esperanzas de lo que quiero hacer, con mi familia, con este nuevo miembro de la familia (su nieto Apolo)”, dijo la actriz en un encuentro que sostuvo con la prensa que aguardaba a las afueras de su casa. La actriz fue cuestionada sobre los deseos que ha pedido este año al soplarle a las velitas, momento que aprovechó para hacer una emotiva reflexión. “No he pedido nada. Pedir me parece que no es correcto, no tengo que pedir, tengo que dar. Mi vida la he vivido muy llena de felicidad, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, pero siempre con éxito. La vida me ha tratado muy bien y no me puedo quejar”, comentó emocionada la actriz.

Por otro lado, la mayor de sus hijas, Sylvia Pasquel, dedicó unas lindas palabras para su mamá, las cuales compartió en su perfil de Instagram junto a una serie de fotografías de su infancia en donde aparece abrazada a la también productora. “Mamita preciosa ¡feliz cumpleaños! Brindo por la mujer, por una en especial, una que me brindó sus embelesos y me envolvió en sus besos. Brindo por la mujer que me meció en la cuna, por la mujer que me enseñó de niña lo que vale el cariño exquisito, profundo y verdadero. Brindo por la mujer que me arrulló en sus brazos y que me dio en pedazos uno por uno el corazón entero, Brindo por ella ¡Por mi madre! ¡Te amo con mi vida, dúrame muchos años más llenos de salud, amor y felicidad mamita!”, escribió.

Lista para regresar a la televisión

Luego de los meses de cuarentena y de haber estado convaleciente por una fractura de cadera, Silvia Pinal se dijo lista para volver a la televisión e incluso reveló que ya tiene un proyecto en puerta, del cual no quiso revelar más detalles, dejando en suspenso la fecha y el nombre del proyecto que la llevarán de vuelta a la pantalla chica. “Ya tengo yo una historia muy bonita para hacer, pero no les puedo porque no la voy a quemar”, dijo entre risas.

