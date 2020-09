La acalorada discusión de José Eduardo y Vadhir Derbez en la que tuvo que intervenir su papá

El año pasado, la familia Derbez sorprendió a sus seguidores al estrenar su propio reality show, el cual fue grabado durante la travesía que todo el clan realizó por Marruecos. A través de ocho capítulos, los fans de esta dinastía pudieron conocer mas a fondo la personalidad de cada uno de los integrantes y como es la convivencia entre ellos, demostrando que su dinámica es muy parecida a la de cualquier familia, por lo que el show resultó todo un éxito. Con el pasar del tiempo, se han ido revelando más detalles de este viaje que no salieron al aire en el programa, pero que al igual que todas las anécdotas que recoge el reality De Viaje con los Derbez, son igual de entretenidas. Justo como la que José Eduardo recién sacó a la luz en su canal de Yotube, en donde compartió un fragmento de una acalorada -y divertida- discusión que tuvo con su hermano Vadhir, en la que incluso tuvo que intervenir Eugenio Derbez, haciendo uso de su peculiar sentido del humor.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

En el video, se puede ver como José Eduardo entra en conflicto con su hermano, mientras asisten a la Fórmula E, luego de que éste no respetara el acuerdo que minutos antes habían hecho de no comer nada hasta que pudieran llegar a un lugar bien establecido y sentarse a comer. Y es que a Vadhir se le ocurrió que mientras llegaba el momento de la cena y mientras disfrutaban del evento, podía atenuar el hambre con una crepa, situación que no fue del agrado de José Eduardo. “Si alguien hubiera respetado el acuerdo que tuvimos hace dos minutos antes de que rompieras el acuerdo, o sea me dice: ‘nos esperamos para comer, ¿no?’, y yo le dije: ‘ok, va’”, dice el joven comediante a su papá, quien también llegó con comida en mano. “Llegan (su papá y la producción) y dice: ‘una crepa’”, continuó visiblemente molesto.

Vadhir intentó defenderse y entre risas le echó la culpa a Eugenio, quien incluso les dijo que se la pasó marcándoles a sus teléfonos sin éxito, para ver si no querían algo de comer. “Nos traen comida y nos tientan el estómago… de aquí que lleguemos a comer lo que queremos comer, nos van a dar las nueve de la noche”, dijo el también cantante. De inmediato, Eugenio intervino y con sus bromas rompió el momento tenso: “Si tú discrepas a lo que está diciendo él, quiere decir que aquí hay que ver quién tiene la razón”, expresó Eugenio, haciendo reír a sus dos hijos quienes continuaron dando sus argumentos del por que sí o el por que no pedir una crepa mientras llegaban al lugar donde querían comer.

VER GALERÍA

Las razones de su enojo

Luego de compartir el clip de la pelea, José Eduardo se tomó el tiempo para explicar mas a fondo el por qué de su enojo, revelando que no es la primera vez que Vadhir o su papá no respetan un pacto que han hecho, por muy pequeños e insignificantes que estos sean. “No puedo con mi papá y Vadhir, tienen los dos un problema de que si les dices ‘vamos a hacer este pacto’, ‘esta negociación’, lo (rompen) luego luego”, contó el también hijo de Victoria Ruffo.

“Si a esto le sumas que mi papá es distraído, disperso, no se concentra y todo lo que prometemos se le olvida… pues está cañón. Y luego mi hermano que no es muy puntual que digamos, en ningún sentido, eso a mí me desespera”, añadió sobre la convivencia que tuvo con Eugenio y Vadhir Derbez en su visita al circuito de la Fórmula E. “Yo sí manejo mucho la puntualidad y cumplir con los acuerdos que se ponen sobre la mesa. Es normal, es convivencia sana, son reglas de vida”, concluyó con una sonrisa en el rostro.

VER GALERÍA