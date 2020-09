No lo creerás, Gianluca Vacchi se pone en los zapatos ¡y hasta en en el vestido de Sharon! El italiano y su novia dieron una simpática sorpresa a sus fanáticos y no te la puedes perder

No solo disfrutan de la dulce espera de su primer bebé, Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca han encontrado la manera de divertirse al máximo a lo largo de esta cuarentena, grabando entretenidos bailes y algunos clips en los que no han dudado en echar mano del humor. Ahora, y como nunca antes había ocurrido, el italiano se puso en los zapatos de su amada, ¡y hasta en el vestido!, posando al igual que ella con todo y su ‘baby bump’. Lo cierto es que de esta manera la feliz pareja escribe las páginas de su romance, haciendo cómplices a sus fans de todas y cada una de sus aventuras en las redes sociales, en las que día a día siguen ganando seguidores. Cabe destacar que su complicidad es inigualable, por lo que nunca paran de reinventarse para sorprender solo como ellos saben hacerlo, lo que les ha merecido todas las ovaciones de sus fanáticos, que por ningún motivo les dejan de seguir el rastro. No te puedes perder este gran momento protagonizado por los enamorados, que sin duda alguna ha acaparado la conversación.