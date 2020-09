¡Qué niña tan versátil! Alaïa, la hija de Adamari López y Toni Costa, sorprende en el golf

Con apenas cinco años, Alaïa, la hija de Adamari López y Toni Costa ya ha dejado a muchos boquiabiertos, y es que a su edad ha demostrado ser la niña más versátil y habilidosa. Ya le hemos visto compartir la pista de baile con su papá en televisión, también ganando premios en competencias de equitación y más recienmente mostrando su faceta de gimnasta con una espectacular rutina en las barras. Pero así como es tierna y adorable, también es imparable, pues ahora ha sumado más actividades a su repertorio. La conductora compartió en sus Instagram Stories algunas fotos y videos de su pequeña en su clase de tenis, y no sólo llamó la atención su perfecto look, sino su estilo único al pegarle a la pelota. Y no acaba ahí, pues más tarde Alaïa disfruitó de su clase de golf, deporte al que al parecer le tomó gusto al ver jugar a su padre. "Si supieran lo feliz que estoy de que Alaïa esté recibiendo clases de golf...", escribió el bailarín español el pasado mes de julio al publicar una foto de ambos posando sonrientes en un campo en Miami con sus respectivos palos. Con dedicación y disciplina, la pequeña logró un estupendo golpe que su instructora aplaudió y que sus padres no dudaron en presumir orgullosos en sus redes sociales; haz click en el video para ver más de esta encantadora niña.

