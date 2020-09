Paola Rojas creyó que no podría seguir en Netas Divinas: 'No me sentía con la entereza de hablar de temas personales'

Mientras que en sus espacios informativos Paola Rojas ha destacado por su objetividad y ética como periodista, en Netas Divinas ha tenido la oportunidad de mostrar una faceta más humana y abrirse junto a sus compañeras sobre distintos temas personales. Sin embargo, el difícil capítulo que tuvo que enfrentar en torno a su relación con el padre de sus hijos significó un golpe muy duro, tanto que incluso pensó que sería mejor no continuar en el programa de Unicable. De lo más sincera, la conductora ha hablado de aquel momento y ha revelado qué la hizo darse cuenta de que debería seguir en la emisión

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Al cumplirse los primeros 100 programas de Netas Divinas con el equipo actual, las conductoras se sinceraron sobre cómo ha cambiado su vida y lo que han enfrentado a lo largo de este tiempo. En su turno Paola inició contando cómo fue que llegó a la emisión apoyada por la producción, pues en ese entonces se encontraba con una gran carga de trabajo y creía que sería muy complicado sumar un compromiso profesional más. “Siempre voy a agradecer esta forma tan generosa que tuvieron de recibirme en Unicable y de decirme: ’Mira, este espacio es para ti o para ti, así que te esperamos’. De verdad que es de lo más generoso y más bonito que me ha pasado en mucho tiempo”, recordó la periodista en la más reciente emisión del programa.

VER GALERÍA

Ahondando después en las experiencias que ha vivido a su paso por Unicable, Paola habló de lo ocurrido meses después de su ingreso a Netas Divinas, cuando una situación de su vida privada fue expuesta públicamente. “Ocurrieron luego un montón de cosas que pensé que me dejarían totalmente fuera de la jugada, porque no sé si se enteraron, pero tuve algunos temas personales”, dijo entre risas sin aludir explícitamente a lo sucedido. “La verdad es que lo que menos podía en ese momento, no me sentía con la fuerza, ni con la salud ni con la entereza de hablar de temas personales, entonces les dije tal cual: ‘No puedo ir a contar la neta porque no puedo decir la neta sin llorar y no voy a hacer un melodrama…'”, recordó después ya en un tono más serio.

VER GALERÍA

Sin embargo, luego de meditarlo cambió de parecer y aceptó seguir en el programa. “Y ya después la verdad es que lo pensé distinto y dije: ‘Qué crees que no, es incluso una oportunidad’”, recordó. Y es que comentó que luego de reflexionarlo, se dio cuenta de que abrirse poco a poco sobre lo sucedido sería de gran ayuda no sólo para ella, sino para más mujeres. “Las cosas hay que hablarlas y conforme las vas sanando hay que compartirlas y hay que decirlas y así ocurrió”, agregó Paola ante la mirada conmovida de sus compañeras.

Lo vivido hizo a Paola más fuerte

Con aquella dura vivencia cada vez más atrás, la periodista está convencida de que lo ocurrido la fortaleció en muchos aspectos. “Me siento la verdad que cada vez más fuerte, cada vez encontrando más aprendizaje en absolutamente todo, con un crecimiento personal profundo que he llevado incluso a convertirlo no sólo en un crecimiento personal, sino incluso espiritual... Siempre me he considerado una mujer fuerte, te juro que ahorita me considero invencible”, agregó en la charla con sus compañeras, quienes celebraron su valentía. Además, la titular del noticiero Al Aire reconoció que el hecho de que la forma en que enfrentó su situación haya servido de alguna manera a otras mujeres le ha traído una enorme satisfacción. “Me acercó muchísimo a tanta gente y a tantas mujeres que me decían: ‘Si tú pudiste yo puedo…’ Tiene un sentido diferente hoy mi trabajo y comunicarme… Como cuando generas una conexión emocional”, aseguró.

VER GALERÍA