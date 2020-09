¡A correr! La divertida forma en la que Ana Bárbara llegó a poner orden entre sus hijos

Además de ser una excelente cantante y bailarina, Ana Bárbara es una mujer que vive entregada a su faceta como madre, algo de lo que sus fans han podido ser testigos a través de sus redes sociales, donde de forma muy abierta suele mostrar detalles de la relación que ha construido con sus tres hijos. Y aunque es una mamá muy amorosa y cariñosa, en ocasiones tiene que buscar la manera de poner ciertos límites, por muy contundentes que sean sus métodos. De hecho, hace unos meses la intérprete reflexionaba sobre este tema, luego de mantener una profunda charla con su hija adoptiva María Levy, quien la hizo reflexionar al respecto. “Hoy mi María Levy me hizo reflexionar respecto a algo que como madre me he llegado a cuestionar (por aquello de ponerles consecuencias a los chiquillos por portarse mal). Me dijo: ‘Maye (como le dice María a Ana Bárbara de cariño): poner límites y disciplinar a un niño es amarlos’”, compartió la artista de 49 años en aquella ocasión. Y al parecer ha seguido al pie de la letra su reflexión, pues en recientemente se le vio correteando a uno de sus retoños con chancla en mano, luego de volver de un y darse cuenta que en su ausencia las cosas en casa no funcionaron del todo. Da play al video y mira el lado que no conocías de la faceta de mamá de Ana Bárbara.

