Siguiendo los protocolos establecidos, se llevó a cabo el funeral de Xavier Ortiz

Con el paso de las horas, las despedidas a Xavier Ortiz han sido constantes, quien se distinguió por ser un hombre de varias facetas a lo largo de su vida. Luego de que las autoridades dieran a conocer las causas de su fallecimiento, y de que su cuerpo fuera identificado por sus más cercanos, finalmente se realizó su funeral la noche del 8 de septiembre en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en donde residía desde hace un tiempo. Por supuesto, debido a la circunstancia sanitaria que prevalece en este momento, todo se realizó bajo los protocolos establecidos, con la intención de brindar el último adiós al intérprete, que durante los recientes meses atravesó por una situación emocional y económica difícil.

Fue alrededor de las 8:30 de la noche que los más cercanos al ex Garibaldi comenzaron a llegar a la funeraria ubicada al poniente de Guadalajara, solo familia y amigos, sin la presencia de alguna celebridad, según reportó Televisa Espectáculos. Y claro, el notable y discreto homenaje que le rindió una de sus hermanas no pasó desapercibido, pues ella decidió llevar consigo una fotografía del cantante, cuyo deceso el pasado 7 de septiembre tomó por sorpresa al espectáculo mexicano. Otra de las personas que acudió al lugar fue su expareja y madre de su pequeño hijo, quien ingresó por una puerta lateral para evitar el contacto con la prensa. Del mismo modo, se dio a conocer que la mañana de este 9 de septiembre se realizó una misa de cuerpo presente en una parroquia de aquella ciudad para honrar su memoria.

Un día después de que se confirmara la lamentable partida de Ortiz, los detalles relacionados con la causa de su deceso salieron a la luz. De acuerdo con los reportes de las autoridades locales, el también actor se habría quitado la vida, según informó el diario mexicano Reforma, en donde se agrega que el hallazgo del cuerpo ocurrió alrededor de las 13:15 horas, tras la visita que un familiar hizo al domicilio. También se ha dicho que la persona cercana al intérprete hizo una llamada de emergencia al 911 para dar aviso de lo ocurrido, aunque los servicios de emergencia y la policía solo acudieron a corroborar el fallecimiento.

Lo cierto es que en estos momentos, la familia de Xavier no ha parado de recibir las más sinceras condolencias por parte de varios famosos, quienes tuvieron la oportunidad de trabajar y convivir con él. De hecho, Paty Manterola fue de las primeras en expresar su tristeza, pues recordemos que hace ya varios años ambos estuvieron casados, aunque luego de su separación preservaron una linda amistad. “Así te recordaré siempre querido Xavi, con esa sonrisa tan hermosa que contagiaba a todos los que tuvimos el gusto de cruzarnos en tu camino. Siempre con tu corazón tan noble y sensible, con esas ganas de ayudar a quien te lo pidiera, con esos ojos tan cristalinos que no podían esconder tus sentimientos, con ese amor tan inmenso por tu hijo. Ya estás en los brazos de tu mami hermosa a quien extrañabas tanto…”, escribió la intérprete en Instagram.

Los meses más complicados de Xavier

En una de sus últimas entrevistas para la televisión, Xavier habló a corazón abierto de las dificultades por las que estaba atravesando, pues a raíz del confinamiento las subidas y bajadas emocionales fueron constantes, aunado a la falta de trabajo y de ingresos económicos. “Lo peor es estar solo, sin tener con quien comentar algo, sin nadie con quien siquiera discutir. Sí me ha costado mucho trabajo. Estaba bien, estaba iniciando proyectos padres…”, contó en una entrevista que concedió al programa Ventaneando en abril pasado, en donde además habló del tiempo que estaba dedicando a trabajar con dos fundaciones y las pláticas que había tenido con sus ex compañeros de la última versión de Garibaldi.

