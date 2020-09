Biby Gaytán y la inesperada confesión de su suegra: 'Al principio no te quería...'

Han pasado más de 26 años desde que Biby Gaytán y Eduardo Capetillo se dieron el sí para toda la vida en una inolvidable ceremonia de la que el público fue testigo. A lo largo de todo este tiempo esta pareja ha logrado sortear las adversidades y colocar su amor y su familia por encima de todo. Los Capetillo Gaytán se han abierto más que nunca con sus seguidores para compartirles algunos detalles de su día a día. La actriz ha revelado sus secretos de belleza, rutinas de ejercicio y algunas recetas familiares de la mano de su querida suegra María del Carmen Vázquez Alcaide, a quien se refiere cariñosamente como Mary. En el último de sus videos, la madre de Capetillo se ha sincerado con su famosa nuera, y le ha confesado que en un principio no la quería.

La sección de Cocinando con mi suegra en el canal de YouTube de Biby ha tenido un gran recibimiento de parte de su público y no sólo por las deliciosas recetas de origen español que comparte Mary, sino también por las amenas charlas que mantienen ambas, las cuales están llenas de dichos populares y entretenidas anécdotas contadas por la madre de Eduardo. En el más reciente videoclip, ambas cocinaron bacalao con arroz, y mientras la actriz seguía atenta las indicaciones de su suegra, ella le hizo algunas sinceras confesiones. “Los quiero tanto a los dos, a ti te quiero y tú sabes que soy como tu madre, te quiero muchísimo…”, expresó la señora a su famosa nuera refiriéndose además a su hijo. “Y te voy a decir una cosa, al principio no te quería…”, agregó muy sincera.

Lejos de molestarse por esta inesperada confesión, Biby reaccionó de la mejor manera y con muy buen sentido del humor. “Ah bueno, pero lo que importa no es el principio, siempre lo que importa es el final”, aseguró. Su suegra confirmó estas palabras y le expresó el cariño que ahora la une a ella. “Lo que importa es el final de la cosa, que yo te quiero, Dios te bendiga”, agregó Mary. Mientras seguían con su amena charla y con la preparación de su platillo, se escuchó de fondo a alguien cantar, al parecer Eduardo. “Ya se inspiró, es que saben qué, mientras cocinamos nuestros niños están corriendo”, comentó la guapa actriz.

Aprovechando que el tema del canto salió a colación, Mary quiso hacerle una especial petición a su nuera, misma a la que ella accedió sin dudar. “Yo lo que quisiera algún día es que tú, después de que estemos cocinando, me cantes una canción”, comentó la señora. “Ay me encantaría Mary”, respondió gustosa la actriz. La madre de Eduardo se desvivió en halagos hacia su talentosa nuera, reafirmando el gran cariño y admiración que le tiene. “Porque tú cantas como los ángeles mi vida, tienes una garganta que Dios te ha dado, esa sí te la envidio para que veas”, confesó la suegra.

A Capetillo le aconsejaron que no se casara con Biby

Hace unos meses Eduardo Capetillo compartió una reflexión con sus seguidores en el que explicó que “la mayoría de las decisiones acertadas las toma el corazón”. Al explicar este punto, el actor compartió una experiencia personal con la que comprobó esta afirmación. “Hace 25 años, el 99.9 por ciento de mis seres queridos y más allegados me decían: ‘No te cases, estás cometiendo un error, estás muy joven, te vas a divorciar…’”, recordó entonces al hablar de su decisión de casarse con Biby, a quien había conocido en las filas de Timbiriche. “Todo esto lo hacían tendiendo un puente intelectual, ¿qué quiere decir esto? De cerebro a cerebro. ¿Qué acabé haciendo? Lo que me dictó mi corazón, ¿me equivoqué o no? Esa respuesta se las dejo a ustedes”, agregó, dejando ver lo feliz y satisfecho que está hasta ahora al haber decidido casarse con la actriz.

