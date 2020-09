¡Se acabó! Las Kardashians anuncian el fin del 'reality' familiar

Fue en 2007 cuando Kris Jenner, la mente maestra detrás este fenómeno televisivo, lanzó Keeping Up With the Kardashian, el reality donde su familia, entonces conformada por su esposo, Bruce Jenner; sus hijas menores, Kylie y Kendall Jenner y sus hijos mayores, Kourtney, Kim, Khloé y Rob Kardashians, producto de su primer matrimonio con el abogado Robert Kardashian, abrió las puertas de su casa para protagonizar el reality más famoso de la televisión estadounidense. Después de 16 temporadas, el clan anunció que el próximo año se va a transmitir la última temporada y el capítulo final de este proyecto, donde quedaron inmortalizados momentos muy especiales como los nacimientos de todos los nietos de Kris y las bodas de Kim y Khloé.

A través de un comunicado de prensa, publicado en redes sociales, anunciaron: “A nuestros increíbles fans: Con gran pesar hemos tomado la difícil decisión, como familia, de despedirnos de Keeping Up with the Kardashians. Después de los que serán 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y numerosos programas derivados, estamos más que agradecidos con todos ustedes que nos han visto durante todos estos años, a través de los buenos tiempo, los malos, la felicidad, las lágrimas y las muchas relaciones e hijos. Siempre apreciaremos los maravillosos recuerdos y las innumerables personas que hemos conocido en el camino”, se lee en la primera parte del documento.

El clan agradeció a todo el equipo detrás de cámaras que hicieron posible 20 temporadas: “Gracias a las miles de personas y empresas que han sido parte de esta experiencia y, lo más importante, un agradecimiento muy especial a Ryan Seacrest por creer en nosotros, E! por ser nuestro socio y nuestro equipo de producción en Bunim/Murray, que ha pasado incontables horas documentando nuestras vidas”. Por otra parte, también revelaron cuándo se transmitirá la entrega final del reality: “Nuestra última temporada saldrá al aire a principios del próximo año, en 2021. Estamos más que agradecidos con todos los que han visto y apoyando a nuestra familia durante estos últimos 14 años increíbles. Siempre estaremos en deuda con todos los que desempeñaron un papel en la configuración de nuestras carreras y cambiaron nuestras vidas para siempre. ¡Gracias por acompañarnos en este loco viaje! Los queremos a todos”.

Como era de esperarse, el anuncio del fin del reality se viralizó en minutos, las encargadas de publicarlo fueron Kris Jenner, Kim Kardashian y Khloé quienes utilizaron los feeds de sus cuentas para reproducir la noticia que entristeció a todos sus fans. En los últimos meses, la familia atravesó por varias situaciones que no querían exponer en el programa, como el episodio de bipolaridad que recientemente sufrió Kanye West o el hecho de que Kourtney, la mayor, en la última temporada sólo comparte cuestiones que tienen que ver con su faceta como empresaria. Aunque siempre se mostraron muy abiertas con lo que filmaban, han decido que es momento de cerrar este importante capítulo en su vida.

Los momentos más entrañables del reality

A lo largo de estos 14 años, en Keeping Up With the Kardashians, la familia compartió la evolución del proyecto empresarial que comenzaron, en 2007, las hermanas con su tienda de ropa Dash que, con los años, se expandió a Nueva York y Miami. También fuimos testigos de la historia de amor de Kourtney Kardashian y Scott Disick quienes actualmente tienen tres hijos. Khloé y Lamar Odom llegaron al altar ante los ojos de sus fans, quienes también fueron testigos de su separación, en 2015. Kim Kardashian quien, jugó uno de los papeles principales al comienzo, compartió su boda con Kris Humphries, un matrimonio que duró 72 horas, y su flechazo con Kanye West, el padre de sus cuatro hijos. Por su parte, Kris Jenner mostró el doloroso proceso que representó para ella la transición de su exesposo, Bruce Jenner, quien ahora es Caitlyn Jenner.