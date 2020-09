Dulce María confiesa cuál es el reto más grande al que se ha enfrentado durante el embarazo

Apenas en junio pasado, Dulce María anunció por todo lo alto su primer embarazo, un acontecimiento que ha llenado su corazón de ilusión, así como el de su esposo, Francisco Álvarez. Desde ese entonces, no ha dudado en compartir con sus fans algunas reflexiones acerca de esta etapa, incluso dando su más sincera opinión cuando se le ha preguntado si desea que su bebé sea niño o niña. Ahora, la cantante ha vuelto a hablar con franqueza sobre cómo vive estos meses de constantes cambios, en los que a la par se mantiene muy ocupada, esta vez enfocada en las grabaciones del reciente proyecto profesional en el que participa, la serie televisiva Falsa Identidad.

Con la transparencia que la caracteriza, Dulce María contó en una reciente entrevista cuál ha sido el mayor reto al que se ha tenido que enfrentar a lo largo de este tiempo, en que debido a las circunstancias tuvo que readaptar su rutina. “La pandemia, eso es lo más difícil de todo, estar sola, estar en aislamiento, no poder ir a los doctores tranquilamente, no poder ir a comprarle ropa al bebé, no poder ver a tu familia, no poder ver a tus amigos. Creo que ese es el reto mayor, no solamente el embarazo en sí, sino la situación que estamos viviendo embarazada…”, contó durante una charla con E! Entertainment.

La ex RBD también aprovechó el espacio para ahondar en la manera en que hoy concibe este instante de su vida, y de las conclusiones a las que ha llegado a partir de su propia experiencia, en específico de los cambios físicos que suceden durante el embarazo. “Damos mucho por hecho de ‘está embarazada, qué bonito, es mamá’, como si fuera equis. Algo que es tan grande que es dar vida no es fácil, es realmente un proyecto muy importante y todo eso te causa síntomas, muchos estragos, muchas cosas como mujer que no se hablan en el embarazo, generalmente se habla como de ‘qué bonito el embarazo’. Hasta que estás embarazada es cuando empiezas a investigar la realidad de un embarazo…”, aseguró.

Entre otras cosas, la intérprete reveló cómo ha llevado la etapa de los antojos, pues aunque no se limita, sí trata de ser muy precavida con su alimentación, pues lo más importante para ella es cuidar de su salud y de la del bebé. “Yo creo que en los primeros tres meses tuve más antojos, lo único que me comí fue chocolates, una lasaña, pizza y ya, y esos fueron los primeros tres meses, lo de más me he alimentado como antes, más bien hay que cuidarse mucho para ti, para nutrir al bebé y no comer muchas porquerías porque todo se desajusta…”, dijo en la conversación, visiblemente feliz e ilusionada por este instante que ha venido lleno de sorpresas.

Las primeras fotos de su baby bump

El pasado 19 de agosto, Dulce María dio una sorpresa a todos sus fanáticos al revelar las primeras imágenes de su baby bump, en un posado casual que sirvió de pretexto para compartir un emotivo mensaje. “Est@ guerrit@, aún sin nacer, me ha enseñado muchas cosas y que a pesar de todas las circunstancias, la vida sigue. No para de crecer y a mí me ha dado una lección tremenda de ser más fuerte y más valiente porque llevo un almita hermosa dentro de mí que me necesita de pie para vivir, que está prohibido rendirse, que aunque te caigas mil veces te tienes que volver a levantar…”, escribió en aquel mensaje que recibió más de 500 mil “me gusta” y un sinfín de mensajes con buenos deseos.

