El mensaje de agradecimiento de Andrea Legarreta: 'Vamos saliendo vencedores...'

Con la actitud positiva con la que ha enfrentado su diagnóstico por Covid-19, Andrea Legarreta ha permanecido activa en sus redes sociales, donde se ha encargado de compartir a detalle cada paso de su camino a la recuperación, dando actualizaciones sobre su estado de salud y el de su familia. Por fortuna, la actriz parece estar cada día mejor, luego de haber asustado a sus fans al compartir que tuvo que ser trasladada al hospital el pasado fin de semana y permaneciendo ahí tan solo unas horas. Agradecida por todas las muestras de cariño que ha recibido a lo largo de estos días difíciles, Andrea ha vuelto a sus redes sociales con un mensaje muy especial para todos aquellos que se han mantenido al pendiente de ella y su familia, mostrándose muy optimista como siempre.

Conmovida, la presentadora compartió una imagen en su perfil de Instagram, en la que se puede leer un mensaje de gratitud, junto a la cual escribió: “Dicen que en tiempos complicados conoces a las personas... Y estos días he podido comprobar lo bendecidos que somos hermosuras. Paso por aquí para agradecer la presencia de tantas personas hermosas que hemos sentido tan cerca. Infinidad de mensajes y llamadas de apoyo y amor, que ¡jamás olvidaré! Amigos que tenía años sin saber de ellos, familia y seres hermosos que sin conocerlos pasan a dejar amor y ¡luz para nosotros!”, se puede leer en la primera parte de su mensaje.

Finalmente, Andrea compartió una nueva actualización sobre su estado de salud, mostrándose muy positiva y con ánimos, revelando que cada día se encuentra mejor. “¡Vamos saliendo vencedores de este proceso! ¡Somos muy bendecidos! Ya falta menos y estamos muy felices y positivos. Sin duda ¡Dios no nos suelta! La fe, el amor y el agradecimiento ¡es lo que mueve al mundo! Gracias de nuevo y que ¡Dios me los bendiga! ¡Cuídense mucho hermosos!”, concluyó.

Tras haber dado la noticia de su diagnóstico, Andrea Legarreta se ha mantenido en contacto con sus fans, compartiendo cada detalle de su proceso y hablando abiertamente de lo que sucede con su salud en estos momentos. De hecho, hace unos días la intérprete reveló que había sido diagnosticada con neumonía, enfermedad desarrollada debido al Covid, pero que por fortuna sus pulmones estaban en óptimas condiciones. “Día a día mejorando... Mis pulmones están desinflamando y al ser una neumonía leve que está cediendo, me dejaron venir a casa a continuar con el tratamiento”, explicó Andrea en sus redes luego de abandonar el hospital. “También es una buena noticia que al ser neumonía leve, me dicen los doctores mis pulmones no tendrán secuelas negativas ni daño”, agregó.

¿Cómo se encuentra su familia?

Fue la hija menor de Andrea, Nina, quien se ha encargado de dar detalles sobre el estado de salud de todos los miembros de su familia, quienes a pesar de no haberse hecho la prueba, han permanecido en aislamiento preventivo y siguiendo todo el protocolo de seguridad que deben seguir las personas con diagnóstico positivo. “Aquí ya vamos mejor, mi mamá es la que ha tenido más síntomas, pero dentro de todo ya estamos mucho mejor y ya pronto vamos a estar bien…”, explicó la jovencita en una entrevista con el programa Despierta América.

Nina ahondó un poco más en el tema, y explicó que hasta ahora no se han realizado la prueba pues han preferido guardarse en casa y seguir paso a paso todos los cuidados, reiterando que ha sido su mamá quien más ha resentido la enfermedad. “Estamos tomando nuestra sana distancia pero tampoco es que esté muy aislada porque también, pues sí la tenemos que cuidar porque está medio fea la enfermedad, pero dentro de todo estamos bien…”, comentó.