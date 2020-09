'Me quitaron la exclusividad', Talina Fernández y los detalles monetarios de su salida de Televisa

Si algo caracteriza a Talina Fernández, es la apertura con la que suele hablar de los aspectos ligados a su vida personal, sobre todo en este instante en el que se encuentra feliz de haber retomado su trabajo en la televisión, esto a tan solo pocos días de la celebración de su cumpleaños número 76. Precisamente, la ‘Dama del Buen Decir’ fue la invitada especial de Adela Micha para su emisión en YouTube de La Saga, espacio en el que además de compartir algunos recuerdos de su hija Mariana Levy y sus nietos, hizo algunas revelaciones de su gran época trabajando en Televisa, especialmente de aquel día en que concluyó sus labores en esa empresa y de la cantidad de dinero que recibió como liquidación.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Tan directa como suele ser, Talina hizo un repaso de sus años de trabajo en Televisa, empresa en la que por más de cuatro décadas no solo fue reportera de reconocidos espacios noticiosos, sino también conductora y productora de algunos programas, sin dejar de mencionar que en su momento además se convirtió en actriz de telenovelas. Tras escuchar sus declaraciones, las cuales vinieron acompañadas de su rotundo agradecimiento por la oportunidad de volver a las pantallas, Adela le preguntó si se encontraba “bajoneada”, a lo que ella respondió sin más rodeos. “Me quitaron la exclusividad, me pasaron a correr hace como cinco años…”, respondió de lo más sincera, ante la expresión de sorpresa de Micha, quien escuchaba con mucha atención las palabras de su amiga.

Por supuesto, Fernández ahondó en más detalles sobre ese episodio de su vida profesional, para revelar la cantidad de dinero con la que quedó saldada su relación laboral con la televisora, en la que consolidó un público que, hasta este momento, continúa brindándole su apoyo de manera incondicional. “Entonces, después de 45 años de trabajo diario, mi liquidación fue de un millón de pesos…”, agregó la ‘Dama del Buen Decir’, quien al mismo tiempo se mantuvo reservada y sin dar más explicaciones de aquel capítulo, del cual pasó la página hace ya algunos años, en los que mantuvo vivas las esperanzas de retomar sus actividades en la pantalla chica.

VER GALERÍA

¿Cómo se encuentra de salud?

Durante su charla en La Saga, Talina también expresó su emoción al cumplir 76 años de edad, una fecha tan especial que incluso pudo celebrar en televisión, esto durante las transmisiones del programa matutino del que ahora forma parte, Sale El Sol. Entre otras cosas, al referirse a su edad, también contó cómo se encuentra de salud en este instante, en el que además disfruta de ser una mujer muy activa. “Cumplí 76 pero se me olvida, y creo que tengo muchos menos…”, dijo con el sentido del humor que la caracteriza. “Lo malo es que tengo dos tumores… y estoy permanentemente mareada… no son malignos, los tengo hace 14 años…”, agregó.

Lo cierto es que a la par de regresar a los foros, la presentadora tiene la dicha de vivir rodeada del amor de su familia, especialmente de sus nietos, los hijos de la fallecida Mariana Levy. De hecho, Paula, quien tiene 18 años de edad, se encuentra viviendo en su casa, algo que la llena de total felicidad. Del mismo modo, la relación con la mayor de los hermanos, María es tan estrecha, que ha encontrado en el par de jovencitas un cariño que no conoce límites. “Dios me regaló a María, que creció conmigo, que qué guapa está, y ahora la otra hija que tuvo Mariana con ‘Pirru’, se vino a vivir conmigo…”, dijo para referirse a Paula. “Dios me quitó una hija y me devolvió dos, gracias a Dios…”, comentó

VER GALERÍA