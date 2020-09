Kourtney Kardashian y Scott Disick, más cercanos que nunca, disfrutan de un paseo en bote

Por más de 10 años, Kourtney Kardashian y Scott Discik protagonizaron una historia en la que sus altas y bajas los llevaron por rumbos separados y, aunque desde el 2015 no son pareja, últimamente su cercanía ha dado mucho de qué hablar. Desde hace varias semanas, Kourt y El Lord se encuentran en Idaho, disfrutando de unas vacaciones familiares al lado de sus tres hijos, Mason, Penelope y Reign donde, este fin de semana, se dejaron ver dando un paseo en el lago Coeur d’Alene. Aunque todo el mundo sabe que este tipo de salidas son comunes entre ellos, el reciente coqueteo del empresario con su ex en redes sociales ha comenzado a levantar sospechas, sin contar que durante este viaje, él hizo oficial su ruptura con Sofia Richie, con quien sostuvo una relación por más de 3 años.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

A tenor de las imágenes, que Scott ha compartido en Instagram, este tiempo al lado de la mamá de sus hijos ha resultado muy divertido, para prueba, el paseo en bote que disfrutaron ayer al lado de su hijo menor Reign. El empresario compartió varias instantáneas, una de ellas, en la que se le ve manejando el barco, luciendo una colorida camisa con estampado de floral; mientras que, en la parte trasera de la embarcación, vemos a Kourtney, luciendo un sexy bikini rosa que combinó con una camisa que le sirvió como pareo, a su lado, vemos a su pequeño Reign sentadito luciendo su chaleco salvavidas, mientras su mamá y su papá posaban divertidos para esta imagen donde Scott se comparó con Bruce Wayne, mejor conocido como Batman.

VER GALERÍA

Todo parece indicar que durante estas vacaciones, Kourtney y Scott no se han separado ni un segundo, así lo dejó ver con las fotos, captadas desde diferentes ángulos, donde lo vemos pasarla bien al lado de quien fue su pareja sentimental durante más de una década. Por su parte, Kourtney también ha estado compartiendo varias fotos de esta escapada al lago; sin embargo, en lugar de poster foto con su ex, se ha limitado a posar en imágenes donde se deja ver sexy en sus looks más veraniegos. Basta echar un vistazo a la foto en la que aparece sosteniendo a Ruby, la nueva mascota de sus hijos en la que posó ataviada en un sexy traje de dos piezas en tono naranja que combinó con un sombrero azul con el que cubrió su rostro del sol.

Scott y los coqueteos con Kourtney

Hace un par de semanas, Disick dejó de lado el qué dirán y le comentó a su ex una foto donde la mayor de las Kardashian lucía un bañador plateado con el que se dejó ver espectacular, en esta imagen ella escribió: “I lake you”, un juego de palabras entre lago (lake) y gustar (like), en esta publicación, Scott escribió: “¡Qué lago!” aunque, cabe mencionar, que la silueta de ella tapaba el panorama por lo que el lago no era visible. Este gesto fue considerado por muchos como un claro coqueteo del empresario quien, justo en esos días decidió poner punto final su relación con la hija de Lionel Richie. Los problemas en la relación de Scott y Sofia comenzaron en mayo pasado cuando él fue ingresado a una clínica de rehabilitación en medio de la cuarentena tras presentar una crisis nerviosa.

VER GALERÍA

Aunque Scott y Sofia se habían mantenido en contacto, hace poco, decidieron cortar la comunicación por completo, según dio a conocer un informante a E! a mediados de agosto: “Sofía realmente presionó para que las cosas funcionaran entre ellos después de que inicialmente se separaron, pero Scott lo ha hecho oficial recientemente y ya no hablan”. Esa fuente también reveló que la cercana relación entre Disick y Kardashian siempre fue un problema entre ellos: “Las cosas siempre están tensas entre Scott y Sofia cuando él se va sin ella”.