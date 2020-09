Optimista, Yadhira Carrillo habla del nuevo panorama legal de su esposo Juan Collado

Como lo ha hecho desde hace 14 meses que su esposo, Juan Collado, se encuentra recluido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, este fin de semana, Yadhira Carrillo, acudió a visitarlo, luego de la audiencia del pasado viernes donde la defensa del abogado consiguió que se descartara el delito de defraudación fiscal en su contra, aunque se sabe que la fiscalía apeló esta resolución. Ante la buena noticia, la actriz calificó este fallo como una victoria y aseguró que está confiada en que su marido saldrá bien librado de los otros dos delitos de los que se le acusa, como el de fraude específico, del que ya fue vinculado a proceso y el del desvío millonario en el estado de Chihuahua, requerimiento legal que le fue notificado este domingo.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELCIONADAS

Aunque Juan Collado continúa recluido por dos cargos más, Yadhira confió en que pronto la situación legal de su marido se esclarezca: “Es una victoria, acabó ahorita, a las 8 de la mañana la audiencia, hubo otras de 32 y 48 horas, toda la semana ha sido así. Me alegra que se le investigue a fondo para que no haya duda alguna, nosotros ya sabemos quién es Juan, pero es importante que los demás lo sepan”. Ante la buena noticia, Yadhira llevó a la visita un ramo de flores, con el que sorprendió a su marido: “Llegando a ver a mi esposo hermoso. Sí, claro, le traigo sus flores y su comida”, comentó en entrevista para Despierta América a su arribo al centro penitenciario.

VER GALERÍA

Cabe resaltar de que Yadhira ha sido el principal apoyo de Juan Collado durante esta difícil etapa. Con la misma lealtad con la que llegó al altar con el abogado, la actriz se ha mantenido muy al pendiente de él, sobre todo de las cuestiones de salud, pues en los últimos meses, su marido ha atravesado por varias dificultades: “Él está con problema de ácido úrico, además de sus pulmones, colesterol y diabetes, empieza a sentirse mal en ese sentido. Están por hacer estudios, no sabemos hasta donde es ácido úrico, puede ser artritis en mano izquierda (...) él era sano, él hacía ejercicio diario dos horas. Se le van a hacer estudios de sangre por lo pronto y estamos en el tema, no descuidamos un solo segundo ningún tema que tenga que ver con su salud, la nutrición”, comentó hace unas semanas.

La defensa de Juan Collado habla de su situación

Javier López, abogado de Juan Collado, dio detalles de la audiencia que se realizó el pasado viernes y que terminó la mañana del sábado, donde se pudo demostrar que su cliente no competió ningún delito fiscal: “Fue mucho tiempo de audiencia y al final del día se resolvió que las pruebas no eran suficientes para vincularlo a proceso. Para determinar si había o no un crédito fiscal lo cual, al no acreditarse por eso se determinó una no vinculación”. Sobre el estado de Juan Collado, comentó: “Está cansado, desde luego nos ha tocado muchas audiencias en poco tiempo, pero yo lo veo bien, lo veo estable y bueno con ánimo de seguir defendiéndose”.

VER GALERÍA

Tras este avance en el caso de su cliente, este domingo 6 de septiembre, el abogado de Collado regresó al reclusorio para la audiencia donde se le notificó que su cliente será investigado por el delito de peculado en el estado de Chihuahua, un asunto por el que la semana pasada la jueza Guadalupe Hernández, le dictó acto de formal prisión: “Es una solicitud en el caso de Chihuahua, en el que cual, ya nos dijeron que, en esta primera etapa, nos dijeron cuál es el hecho y ahora nos toca a nosotros defender porque, en el caso, no hay ningún delito”. Sobre el panorama de Collado, su abogado dio a conocer cuales son las imputaciones en las que se centrarán: “Está el de fraude y el diverso de operaciones”, finalizó.