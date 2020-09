¡Qué grande está! Silvia Navarro celebra el cumpleaños 5 de su hijo León

Además de su trabajo como actriz, Silvia Navarro también es una madre que se ha entregado por completo al cuidado de su hijo, incluso haciendo una pausa en su carrera para poder disfrutar al máximo de su pequeño León. Mientras prepara su regreso a la televisión, en sus redes sociales se mantiene activa y en contacto con sus fans; sin embargo, son pocas las veces en las que Silvia muestra detalles de la vida de su pequeñito, por lo que suele hacerlo solo cuando se trata de ocasiones especiales. Justo como sucedió el pasado fin de semana, cuando la protagonista de telenovelas como La Candidata celebró el cumpleaños número cinco de su primogénito, ocasión que aprovechó para mostrar lo mucho que ha crecido y dedicarle una tierna felicitación.

En la imagen que compartió Silvia en su perfil de Instagram, se puede observar al pequeño León disfrutar de la fiesta con temática de la película Ghostbusters que su mamá le organizó, luciendo muy tierno con un atuendo como el de los protagonistas del filme ochentero, eso sí, siguiendo todas las medidas de prevención al llevar una mascarilla negra en el rostro. “¡5 años! Gracias”, escribió la guapa actriz junto a la linda postal que compartió en sus redes.

La foto ha causado conmoción entres sus seguidores, pues como la actriz suele hacer mínimas referencias a su pequeñito en redes, la sorpresa de sus fans fue grande al poder ver que León cada día luce más grande. Entre las muestras de cariño que ha recibido de parte de sus followers en esta publicación, destacan las felicitaciones de algunos de sus amigos famosos y compañeros de trabajo como Cristian de la Fuente, Dominika Paleta y Fernanda Castillo, quienes no dudaron en enviarle sus buenos deseos al festejado y a su orgullosa mamá.

En otras publicaciones que hizo la intérprete en Instagram Stories, se puede apreciar que la fiesta del pequeñito fue muy divertida, a pesar de que fue muy íntima y familiar. Los pequeños invitados pudieron disfrutar de una ambientación en colores neón y muchas luces, tal y como en la película, así como de deliciosos bocadillos y pastel, además de entretenidas actividades como pintura en caballete.

¿Por qué no publica más fotos de su hijo en redes?

Para Silvia Navarro, la maternidad es una de sus grandes prioridades. De hecho, la interprete procura tomarse algunos recesos entre proyecto y proyecto, para dedicarse de lleno al cuidado de su hijo León. La última vez que la vimos en una telenovela fue en 2017, como protagonista de Caer en Tentación. A pesar de esto, son pocas las ocasiones que muestra detalles de la vida de su pequeñito, algo que la intérprete ha decidido guardarse para ella y que también ha sido a petición de su hijo, quien al parecer no tiene ningún interés en aparecer en las redes sociales de su mamá.

“Soy muy mala en esas cosas, y la verdad es que yo por mí se los enseñaría todo el día, pero también creo que no es mi vida, es la vida de León”, dijo en marzo de este año ante las cámaras del programa Hoy. En ese mismo sentido, Silvia también habló de las razones que la han llevado a tomar la decisión de solo mostrar los detalles de la vida de León de forma ocasional. “Yo me siento profundamente orgullosa de cada pequeño o gran logro que para mí es inmenso, y cada día lo veo más bello, y cada día lo veo más guapo y más inteligente, pero precisamente como no sé, me reservo”, señaló.