¿Por qué ha sido descalificado Novak Djokovic del Abierto de Estados Unidos?

En uno de los mejores momentos de su carrera y convertido en el tenista número uno del mundo, Novak Djokovic fue descalificado este domingo del Abierto de Estados Unidos (US Open), luego de golpear por accidente con una pelota a una de las juezas de línea, durante el partido que enfrentaba ante el español Pablo Carreño Busta, que ganaba al serbio 5 a 6, durante el primer set de la cuarta ronda.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

El momento quedó grabado por las cámaras y en las imágenes se puede observar cómo Djokovic lanza una pelota al aire, sin mirar hacia donde la estaba apuntando, impactando directamente en una de las juezas que observaba el partido. En la grabación, también se aprecia como es que el serbio corre de inmediato, al percatarse de lo sucedido, hacia donde está la mujer que terminó en el piso y con aparente dificultad para respirar.

Aunque evidentemente la acción de Novak Djokovic no fue premeditada, la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA, por sus siglas en inglés) optó por descalificar al tenista y multarlo con una sanción económica. "Conforme al reglamento de Grand Slam y seguido del acto intencional de golpear una pelota de forma peligrosa sin medir las consecuencias, el US Open descalificó a Novak Djokovic. Debido a esta falta, perderá todos los puntos de clasificación obtenidos en el US Open y será multado con el premio en efectivo ganado en el torneo, además de las multas impuestas con respecto al incidente lesivo”, comunicó la organización en un desplegado que fue compartido en las redes sociales del torneo.

VER GALERÍA

La descalificación de Djokovic significa algo inédito para la historia del tenis, pues nunca antes se habían tomado este tipo de medidas con un número uno en un Grand Slam. Esta decisión, terminaría con el invicto de 26 partidos que el serbio había acumulado, así como sus esperanzas de lograr su 18° título de Grand Slam y pisarle los talones al español Rafael Nadal, que cuenta con 19, y al suizo Roger Federer con 20, siendo el tenista que más veces ha ganado este tipo de grandes torneos.

La disculpa de Djokovic

Tras el incidente, Novak Djokovic acudió a su perfil de Instagram para ofrecer una disculpa pública a la jueza involucrada en el penoso incidente, lamentando haberle hecho daño y refrendando su preocupación por el estado de salud de la implicada. Además, lamentó el no poder seguir en el torneo, dejando en claro que todo se trató de un accidente. "Toda esta situación me ha dejado realmente triste y vacío. Me acerqué a la jueza de línea y el torneo me dijo que gracias a Dios ella se sentía bien. Lamento mucho haberle causado tanto estrés. Tan involuntario. Tan equivocado. No revelaré su nombre para respetar su privacidad", se puede leer al inicio de su mensaje.

VER GALERÍA

Finalmente, el tenista aseguró que de esta dura experiencia le ha dejado grandes lecciones, agradeciendo también el cariño que sus fans le han hecho llegar tras darse a conocer la decisión. "En cuanto a la descalificación, necesito volver a mi interior y trabajar en mi decepción y convertir todo esto en una lección para mi crecimiento y evolución como jugador y ser humano. Pido disculpas al torneo @usopen y a todos los asociados por mi comportamiento. Estoy muy agradecido con mi equipo y mi familia por ser mi gran apoyo, y con mis fanáticos por estar siempre conmigo. Gracias y lo siento mucho”, expresó.