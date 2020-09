José Ron sobre su nuevo protagónico al lado de Ariadne Díaz: 'De eso no hay nada seguro'

El último año ha sido muy productivo para José Ron, quien a pesar de la pandemia no ha parado por trabajo, lo que incluso lo ha llevado a protagonizar dos telenovelas que se transmitieron casi al mismo tiempo, convirtiéndolo en el galán del momento. Por si eso fuera poco, el guapo tapatío, que recientemente cambió de look, también ha comenzado a explorar otras facetas profesionales que había dejado en pausa, retomando así el proyecto musical que tanto lo tiene encantado y apasionado. Y aunque había comentado que quería hacer una pausa en la actuación, todo parece indicar que el actor estaría preparándose para su nuevo protagónico -el cual lo haría coincidir con su exnovia, Ariadne Díaz-, en la telenovela de Juan Osorio ¿Qué le pasa a mi familia?, proyecto que estaría cerca de concretarse.

A lo largo de la semana pasada, se comenzó a difundir la información de que José Ron sería el protagonista de esta nueva producción, luego de que el mismo Juan Osorio confirmara el regreso de Ariadne Díaz a la televisión. Sin embargo, el intérprete se ha encargado de dejar en claro que hasta el momento no se ha concretado nada sobre ese tema, por lo que prefiere mantenerse cauteloso. “De eso no hay nada seguro, no hay nada confirmado. No sé por qué dijeron que ya era un hecho esto”, comentó el actor a los micrófonos del programa El Gordo y la Flaca sobre la confirmación que había comenzado a circular en algunos medios de comunicación.

Sin embargo, Ron dejó entrever que su nuevo protagónico es casi un hecho, mostrándose muy discreto al respecto, pero manteniendo vivas las esperanzas de sus fans, quienes ansían verlo de nuevo en la pantalla al lado de Ariadne Díaz. “Me he mantenido yo también como que al margen y en mis redes sociales yo no he dicho nada, pero vamos a ver qué pasa más adelante”, expresó.

Sin duda alguna, los fans de José Ron se encontraban muy emocionados por verlo de nuevo en la pantalla chica, luego del éxito que tuvo como protagonista de las telenovelas Rubí y Te doy la vida, proyectos que lo han consolidado como uno de los actores más rentables de la televisión mexicana. Además, la emoción ha sido doble al saber que Ron podría compartir créditos estelares con Ariadne Díaz, tras haber protagonizado juntos La Mujer del vendaval en 2012, y del sonado romance que sostuvieron en la vida real, del cual nació una linda amistad.

¿Por qué cambió de look?

Hace unas semanas, José Ron sorprendió a todos sus fans al dejarse ver con una renovada imagen, dejando atrás su pelo castaño y pasándose al bando de los rubios. Su extravagante cambio generó reacciones de todo tipo, desde los que celebraron su nuevo look, hasta lo que incluso lo llegaron a confundir con otro rubio galán: Gabriel Soto. Lo cierto es que para Ron su nueva imagen está inspirada en los cambios que su vida ha tenido recientemente y que van de la mano con su exitosa carrera profesional. “Así soy de loco, me gusta cambiar”, dijo el actor en la misma entrevista. “Después de cada proyecto me hago algo en el pelo, me rapo o me hago alguna loquera. Es mi personalidad, me gusta estar siempre cambiando, no me gusta verme siempre igual, ahora me decoloré, me pinté el pelo y estoy feliz”, explicó.

Sobre las reacciones que ha generado su nuevo look y las comparaciones que ha tenido con Gabriel Soto, el actor dijo: “Me han dicho de todo, me da mucha risa, lo tomó por el lado bueno y lo importante es que me divierta estar así, con mi look… me hace feliz”, señaló.