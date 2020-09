Andrea Legarreta confirma que ya ha dejado el hospital y continuará su tratamiento en casa

Luego de haber confirmado su diagnóstico positivo por Covid-19, Andrea Legarreta se ha mantenido activa en sus redes sociales, registrando algunos detalles del proceso que está enfrentando junto a su familia, y dando algunas actualizaciones sobre su estado de salud. Por fortuna, la conductora del programa Hoy ha reaccionado muy bien al tratamiento que ha recibido, pues a unos días de haber sido ingresada al hospital, debido a que presentó síntomas ligeramente más fuertes que el resto de su familia, la también actriz ya ha dejado el centro médico en el que se encontraba desde el pasado viernes, para continuar con su tratamiento desde casa, según ha confirmado la misma Andrea en sus redes sociales.

Tal y como lo ha hecho a lo largo de estos días, Andrea compartió una actualización sobre su estado de salud y el de su familia a través de Instagram, dando a todos sus seguidores una excelente noticia y calmando un poco los ánimos, pues algunos de ellos se mostraron realmente preocupados por la estrella de Televisa. Legarreta compartió una imagen en la que se puede ver una de sus manos entrelazada con la de su esposo Erik Rubín, y las de sus dos hijas, Mia y Nina. Junto a la misma, la guapa presentadora escribió: “Mis amores, mi casa, mi cama... Gracias a Dios”, dejando en claro que se encontraba en casa nuevamente.

La conductora reveló que, tras haber sido diagnosticada con neumonía, su estado de salud ha evolucionado favorablemente, por lo que sus médicos le han dado luz verde para dejar el hospital y continuar su recuperación desde su hogar y al lado de su familia. “Día a día mejorando... Mis pulmones están desinflamando y al ser una neumonía leve que está cediendo, me dejaron venir a casa a continuar con el tratamiento”, explicó Andrea. “También es una buena noticia que al ser neumonía leve, me dicen los doctores mis pulmones no tendrán secuelas negativas ni daño”, agregó.

Andrea Legarreta aprovechó el momento para agradecer y reconocer la labor de todo el personal médico que está luchando en primera fila por contener la pandemia, así como a todas las personas que han enviado sus buenas vibras para la presentadora y su familia, mostrándose optimista y confiada en que la tormenta pasará pronto. “¡Gracias a todo el personal de los hospitales! ¡Son unos guerreros que merecen nuestra admiración, reconocimiento y respeto! ¡Dios los bendiga! Ahí vamos un día a la vez y pronto al 100, ¡ya lo verán! Gracias por su cariño y buenos deseos. Dios me los proteja a todos. ¡Los amo! Y pase lo que pase en sus vidas, ¡no pierdan la fe!”, finalizó.

Ajena a los comentarios malintencionados

Luego de dar a conocer su diagnóstico, Andrea Legarreta ha mantenido una actitud muy positiva frente a la adversidad, enfocándose por completo en su pronta recuperación y la de toda su familia, recibiendo todo el cariño de sus fans y dejando fuera todos los comentarios que no aportan nada en una situación como la que ella enfrenta, así como millones de personas en todo el mundo, tal y como lo comentó a través de un mensaje que compartió en sus redes sociales un día después de haber confirmado su positivo a Covid-19.

“Aquí no se trata de ver en dónde fue, me han llegado una cantidad de comentarios que me dan tristeza porque coinciden conmigo, porque es de gente que se ha contagiado y ha sido responsable, se ha cuidado y que de pronto la gente te quiere hacer sentir como que eres culpable, como si fuera un delito, te haces muchas preguntas y, la verdad, es que no creo que valga la pena conectar con lo negativo, me contagié, no sé cómo fue, no sé si recibiendo algún paquete, no sé si recibiendo comida a domicilio, no sé, lo único que sé es que he estado de ser lo suficientemente responsable desde el día uno”, detalló.