¡Ahora es rubia! El impactante cambio de look de Ana Brenda Contreras

En medio de un momento muy importante para su carrera, Ana Brenda Contreras ha sorprendido a todos sus fans al reaparecer en sus redes sociales con un impactante cambio de look. Y es que la intérprete, que nos tenía acostumbrados a su característica imagen castaña, se dejó ver con una nueva imagen, justo unos días después de que la cadena latina Univision anunciara el regreso de la mexicana a la conducción con el programa Tu Cara me Suena.

A través de su perfil de Instagram, Ana Brenda compartió una imagen en la que se dejó ver posando frente al espejo con toda la actitud, luciendo una cabellera rubia platinada y las raíces más oscuras, sorprendiendo a todos con su cambio. Junto a la imagen, la actriz solo escribió un discreto saludo para sus fans, sin entrar en detalles sobre su cambio, con el que sin duda luce guapísima como siempre.

En otra publicación que hizo en Instagram Stories, la intérprete compartió otra fotografía de su cambio de look, mostrando más detalles de su nuevo color de pelo. “Hola bebés, bye”, escribió Ana Brenda sobre su imagen, en la que se le puede ver con in increíble look de blusa color beige sin mangas, un pantalón negro holgado y unas increíbles botas vaqueras negras con aplicaciones al tono de su blusa. Si bien, la intérprete no especificó si su cambio es permanente o se trata de una peluca, no cabe duda de que este color de pelo le queda muy bien.

Como era de esperarse, los fans de la intérprete reaccionaron de forma positiva al cambio de la actriz, llenando sus publicaciones de halagos y piropos, entre los que destacaron los de varios de sus amigos famosos como Maite Perroni, Angelique Boyer, Marc Clotet, Erika Zaba, entre otros, que celebraron por todo lo alto la nueva imagen de la actriz de la serie Dynasty.

De regreso a la televisión hispana

Luego de haber triunfado en Estados Unidos con la serie Dynasty, Ana Brenda tomó la decisión de retomar su carrera en México y enfrentar nuevos retos. Así lo reveló durante una charla que mantuvo con sus fans a través de sus redes sociales hace poco más de un año. Aunque en ese momento no tenía un proyecto en puerta, la intérprete mostró su interés en volver a trabajar en las telenovelas mexicanas e incluso explorar nuevas facetas profesionales. “¡Claro que sí! Me urge que salga algo interesante, quiero producir y me encantaría hacer teatro en mi país”, dijo la polifacética estrella al contestar a sus fans que a gritos pedían su regreso a la pantalla chica.

Y tal y como lo prometió, la intérprete comenzará la conducción de Tu Cara Me Suena en Univision, su primer gran proyecto en la televisión en español desde su salida de Dynasty. En este proyecto, Ana Brenda compartirá cámaras con el chileno Rafael Araneda y se espera que este programa se estrene el próximo mes de octubre. Cabe destacar, que desde hace unos meses, la intérprete se encontraba en un receso profesional, el cual había prometido terminar una vez que llegara el proyecto adecuado.