Humberto Zurita sobre los últimos años de vida Christian Bach: 'Hay muchos secretos que se lleva uno a la tumba'

Hace poco más de un año, Humberto Zurita enfrentó uno de los momentos más duros en su vida, al tener que darle el último adiós a su esposa y madre de sus dos hijos, Cristian Bach. La noticia de la partida de la actriz tomó por sorpresa a sus fans y amigos cercanos, pues durante los últimos años de su vida, Cristian decidió alejarse de la vida pública en general, haciendo esporádicas apariciones en las redes sociales de sus hijos y su esposo, quienes siguiendo los deseos de la artista, fueron muy discretos respecto a los detalles que compartían de forma pública sobre su intimidad, incluso al momento de su muerte.

Durante una reciente entrevista con el programa El Minuto que Cambió Mi Destino, Humberto habló abiertamente de las razones que le han hecho guardar silencio respecto a los últimos años de vida de su amada esposa, revelando que fue un deseo de la actriz, el cual respetará incluso ahora que ella ya no está. “Es una cosa de ella. Es algo que ella decidió. Ella tomó esa decisión en su vida y se guardó y la guardamos, y así va a ser siempre”, comentó el artista al ser cuestionado sobre el por qué hasta ahora no ha compartido más acerca de la vida de Cristian.

El también productor expresó que la decisión de mantener esa privacidad que siempre ha caracterizado a la familia fue para poder vivir su duelo en la intimidad de su familia y evitando también hacer todo un evento en torno a un momento tan doloroso como ese. “Dijimos lo que teníamos que decir… bueno, comunicamos a la gente y a sus fans que había muerto, pero no hay que hacer un circo de esas cosas, pienso yo, y nunca lo quisimos hacer ni de nuestras vidas, cuando estábamos en vida, cuando ella estaba en vida. Y bueno, hay muchos secretos que se lleva uno a la tumba”, reveló.

Busca mantener vivo su legado

Otra de las razones que lo han llevado a guardar silencio respecto a los días previos de la partida de Cristian, fue el de mantener vivo su recuerdo tal y como sus fans la vieron por última vez, celebrando su vida y rindiéndole homenajes a diario a través de sus redes sociales. “Que la recuerden, yo subo muchas fotos de Cristian a mi Instagram, y luego la gente piensa que estoy triste o que estoy mal, pero no, son homenajes que le hago a ella. Siempre trato de que la sigan recordando bella, como era. Trato de buscar las mejores fotos de ella y subirlas con una buena poesía, mía o que le robé a un poeta, porque qué sería de los poetas si nosotros no habláramos de ellos

Por otro lado, el actor reveló que no hay día en el que no extrañe a la que fue su esposa por más de 25 años. “Era mi socia, mi amiga, mi amante, mi compañera, mi novia, mi esposa… todo. Ella me puso un freno también, porque yo era un tipo muy rebelde y yo creo que necesitaba una persona como ella. Siempre está en cada cosa de mi vida…”, reveló.

