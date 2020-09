Andrea Legarreta muestra cómo el Covid-19 ha afectado sus pulmones: '¡Saldremos pronto de esta!'

Con una actitud muy positiva, es como Andrea Legarreta le ha hecho frente al Covid-19, enfermedad que le fue diagnosticada hace unos días y que ha llegado a afectar a toda su familia. Sin embargo, ha sido ella quien ha presentado los síntomas con más intensidad, lo que incluso la ha llevado a ser hospitalizada. Por fortuna, la conductora del programa Hoy se encuentra estable y luchando contra la enfermedad con mucha actitud para poder irse pronto a casa. Como suele hacerlo en cada aspecto de su vida, la también actriz ha querido compartir con sus seguidores algunos detalles del proceso que está enfrentando, dando actualizaciones sobre su estado a través de sus redes sociales, en donde incluso ha publicado videos de su traslado al hospital e imágenes de las tomografías que le hicieron para revisar las afecciones que el Covid ha hecho en su cuerpo.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Andrea ha querido despejar cualquier duda y no dejar espacio a los rumores, por lo que ha tranquilizado a sus fans asegurándoles que se encuentra muy bien y que su traslado al hospital fue solo para tenerla en observación, debido a la neumonía que le fue detectada. Y es que algunos de sus seguidores reaccionaron alarmados, luego de mostrar los videos desde el interior de la cápsula que fue trasladada. “Hay quienes se asustaron con mi video en la cápsula, no se asusten, estoy bien de verdad, sólo me están monitoreando”, explicó Legarreta a través de Instagram Stories. “Les mostré el video de la cápsula y la cápsula para que vean el manejo al trasladar pacientes en la zona Covid-19 de los hospitales. Mis respetos a la gente que labora en los hospitales, Dios me los bendiga”, agregó.

En otra diapositiva, la presentadora también compartió unas imágenes de sus tomografías, en las que detalló cómo es que el Covid-19 ha afectado a sus pulmones, mostrándose muy optimista sobre su recuperación, tal y como lo ha hecho desde el día en el que recibió su diagnóstico. “Así se ven mis pulmones… las manchitas blancas son señal de neumonía, gracias a Dios no está tan mal y ¡saldremos pronto de esta!”, expresó.

VER GALERÍA

Fue el pasado 31 de agosto cuando Galilea Montijo abrió el programa Hoy dando la noticia del diagnóstico de Andrea, haciendo énfasis en que la conductora había sido de las personas más responsables y cuidadosas frente a la pandemia. En un segmento posterior, fue Andrea que de viva voz habló sobre su estado y el de su familia, calmando a sus compañeros y a su público asegurándoles que se encontraban estables. “Erik no tiene ningún síntoma, gracias a Dios. Las niñas les he escuchado algunos estornudos, pero están bien. Mía dice que hace un par de días que estaba haciendo ejercicio, ella sentía como mucho cansancio. A mí me dio muchísimo cansancio, lo siento todavía, pero con el medicamento me siento mejor… eso es lo que indica, que haciendo ejercicio se sintió más cansada de lo normal, ayer dice que sintió un poquito de dolor en el pecho...", detalló la presentadora en un enlace en vivo que hicieron durante el matutino.

Solidaria con los demás

En medio de su enfermedad, Andrea Legarreta ha mostrado su buen corazón, solidarizándose con otras personas que no la están pasando nada debido al Covid-19, enviando sus buenas vibras y sus deseos de pronta recuperación. “Sucedió y la verdad es que estoy bien y estamos bien, como mucha gente que nos está viendo, que Dios me los bendiga, deseo que estén bien y que salgan de esto, no somos los primeros, no seremos los últimos, ojalá que sí, pero no hay que bajar la guardia hay que seguirnos cuidando y si sucede, créanme que yo les puedo decir que no la estoy pasando tan mal y que voy a salir adelante y ustedes también”, expresó.

VER GALERÍA