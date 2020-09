Maki se sincera y habla de su vida amorosa: 'Llevo más de nueve meses solita'

En noviembre de 2018, Maki y Juan Soler tomaron la decisión de hacer un alto en su relación como pareja y comenzar una nueva historia por separado, aunque unidos por el cariño mutuo y siempre pensando en el bienestar y el gran amor que tienen por sus dos hijas, Mía y Azul. Desde entonces, ambos actores han sido muy discretos con sus vidas y aunque hace unos meses la actriz se dio la oportunidad de reencontrarse con el amor, finalmente decidió que aún no era el momento de retomar su vida amorosa, enfocándose al 100% a su familia y las distintas facetas profesionales que ha emprendido en los últimos años. Sin embargo, Maki no se ha salvado de convertirse en el centro de rumores y especulaciones respecto a su vida amorosa, mismos que la misma presentadora de ¡HOLA! TV ha querido aclarar.

Sincera como siempre, Maki respondió algunas preguntas que sus seguidores le hicieron llegar a través de su cuenta de Instagram, siendo una de ellas respecto a su vida amorosa. Cuestionamientos como: “¿Ya sales con alguien?” y “¿Tienes novio?”, fueron algunas de las preguntas más recurrentes que le llegaron a la villana de telenovelas como El Juego de la Vida, contestando a todas ellas con total transparencia. “No (salgo con nadie)”, expresó la actriz a través de Instagram Stories.

Ante la insistencia de sus fans, Maki decidió ahondar más en el tema. “Llevo más de nueve meses solita, todo un récord, jajaja. No sé si es culpa del coronavirus o es que ya maduré, jajajaja. Pero bien ¿eh?, muy contenta”, agregó la intérprete dejando en claro que por ahora se encuentra disfrutando de su vida de soltera y entregada por completo a su faceta de empresaria, conductora y madre.

Sin embargo, la presentadora de La Hora ¡HOLA! no descartó la idea de retomar su vida romántica y volverle a abrir las puertas al amor. "¿Piensas tener pareja algún día mi Makita hermosa?", preguntó uno de sus fans, a lo que ella contenstó sin pensarlo: "¡Sí! No me gusta estar sola", dejando en claro de una vez por todas que sí tiene intenciones de volverse a enamorar.

Ahora solo es Maki

Tras su separación de Juan Soler, mucho se ha dicho sobre la vida de Maki, quien se ha visto envuelta en un mar de rumores a los que no teme enfrentar con toda franqueza. De hecho, hace unos meses, la intérprete fue cuestionada por sus fans acerca del por qué seguía utilizando el apellido del padre de sus hijas en redes sociales, algo de lo que la interprete habló con toda sinceridad. “¡Hola chicuelos! Oigan no me gusta… hoy puse: no me gusta dar explicaciones, pero parece que tengo qué, ¡qué horror! Nada, uso el apellido Soler porque al tener mi cuenta verificada en Instagram no me deja cambiar el nombre del usuario tan fácilmente, las oficinas de están cerradas, yo no soy buena con la tecnología”, comentó la actriz en la primera parte de este mensaje.

La actriz continuó hablando sobre el tema, asegurando que en cuanto pudiera, lo cambiaría. "La verdad que no me molesta, apenas pueda lo voy a cambiar, pero los amo, espero que les haya aclarado sus dudas porque me hablan mucho y no entiendo cuál es la preocupación. Les mando besos y que tengan un lindo domingo", publicó en su cuenta de la red social. Unas semanas después, la cuenta de la actriz registró el cambio, pasando de ser @makytasoler a @makyta_itsok.