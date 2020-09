¿Quién es quién? Atala Sarmiento comprueba que su sobrino Iñaki es idéntico a ella

En la vida de Atala Sarmiento hay un papel que le encanta desempañar y ese es el de tía. Aunque con su mudanza a España se encuentra lejos de algunos miembros de su familia, como su mamá, quien sigue residiendo en nuestro país; por otro lado, se acercó a otros que le brindan ese calor de hogar que siente en la Madre Patria, su hermano Rafa Sarmiento, su cuñada, Jimena Pérez, y sus sobrinos, Iker e Iñaki, con quienes se reencontró este verano, luego de la contingencia sanitaria. Aunque ella vive en Barcelona y ellos en Madrid, en estas vacaciones, pudieron coincidir en las dos ciudades, un tiempo en el que crearon lindos recuerdos y en que Atala disfrutó al máximo al lado de sus sobrinos, basta echar un vistazo a los Tik Toks que realizó con Iker, el mayor, quien es su gran cómplice de juegos.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Durante este tiempo con sus sobrinos, Atala descubrió en Iñaki, el más pequeño, un cierto parecido a ella cuando era niña, por lo que decidió desempolvar una foto de su infancia y mostrarles a sus seguidores en Instagram las pruebas de que el niño posee varios rasgos Sarmiento. A través de una historia, la conductora realizó un compuesto de fotos con el que derritió a sus fans a quienes les preguntó: “¿Nos parecemos?”, dándoles la opción de votar por las respuestas “sí” o “idénticos”. Para esta publicación, la conductora comparó una instantánea suya, cuando tenía 3 años, con una de su sobrino quien, actualmente tiene 5. En estás instantáneas descubrimos que Atala usaba el mismo corte de cabello que ahora luce Iñaki, situación que acentúa más parecido.

VER GALERÍA

Desde que el confinamiento terminó en España, los Sarmiento comenzaron a planear sus vacaciones de verano que, este año, tuvieron como primera parada Barcelona, donde Atala los esperaba con los brazos abiertos. Así lo dejó ver la conductora, días antes de recibirlos en su casa, cuando comentó una publicación en la que su hermano ventilaba la tierna costumbre de su hijo Iñaki quien, por las noches, suele cambiarse a su cama: “Operación Okupa. 3 veces por semana o, a veces, 6”, escribió al lado de la imagen que su hermana comentó haciendo referencia a su próximo encuentro: “Ya quiero que venga de Okupa a meterse a la mía”. Su mensaje no pasó desapercibido para Rafa quien le respondió con un: “Ya casi. Y te apuesto a que va a suceder varias veces”.

Aunque esta visita estuvo llena de buenos recuerdos, la familia vivió un susto que ayer, La Choco y Rafa, contaron en un Live de Instagram. Resulta que durante los días que pasaron en casa de la conductora. Iñaki, quien tiene un trastorno del neurodesarrollo, se salió de la vivienda, haciéndole pasar minutos de angustia a su mamá aunque, por fortuna, lo encontraron muy cerca: “En Barcelona, se nos volvió a salir”, dijo Rafa durante esta plática donde contó que, luego de que el pequeño consiguió salir de casa en dos ocasiones han decidido recurrir a un perro de asistencia: “Estábamos en la planta baja, cuando detecté un sonido de puerta, pero dudé, él estaba viendo una caricatura y yo seguía escuchando la caricatura, pero fueron 20 segundos y dije no, no, ya no está, me asomo rápido, no lo veo y salgo corriendo a la calle”, reveló Jimena quien encontró a su hijo en una tienda muy cerca de la casa de su cuñada.

VER GALERÍA

Los avances de Iñaki

Sobre la evolución del niño en sus terapias, Rafa y La Choco revelaron que ha sido muy buena desde su mudanza a España. Además de ver gran estimulación con el método Tomatis y el apoyo de un perro de asistencia, el pequeño acude a una escuela regular: “Va a una del sistema francés (…) la ley francesa, a partir del 2011, obliga a que cualquier niño que tenga, cualquier tipo de dificultad puede acudir con su terapeuta a las clases, es lo que está haciendo. Nosotros hemos encontrado empatía y paciencia”, explicó Sarmiento. Por su parte, Jimena detalló que Iñaki es un niño muy autónomo: “Es demasiado independiente, entonces, lo que hemos platicado con terapeutas es que tarda en señalar, no nos pide cosas y no habla, porque él lo consigue todo y ese es un problema (…) motrizmente está muy desarrollado, de hecho, desde México, nos decía la profesora que estaba más desarrollado que el resto que sus compañeros, o sea, Iñaki nada perfecto desde que tiene tres años y medio”, detalló La Choco.

VER GALERÍA