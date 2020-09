José Cantoral, hermano de Itatí Cantoral, y el relato de cómo vivieron los últimos días de su mamá

A tan solo unos días de la lamentable partida de la señora Itatí Zucchi, madre de Itatí Cantoral, el recuerdo de la matriarca sigue muy vivo entre los suyos, especialmente en sus hijos. Recordemos que apenas el 29 de agosto su familia le dedicó una misa, la cual fue transmitida en vivo a través de las redes sociales, debido a las medidas que prevalecen por la contingencia. Tras ese conmovedor capítulo, ahora es José Cantoral quien ha abierto su corazón en una reciente entrevista, para relatar cómo fueron los últimos instantes en la vida de su mamá, que a lo largo de varios meses se enfrentó a diversos problemas de salud, entre ellos las complicaciones a raíz del COVID-19.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

“Mi mami ya venía con problemas de salud a partir de que hace dos años y medio se le diagnosticó Alzheimer. Afortunadamente el tiempo que estuvo con nosotros nunca llegó a tocar el suelo, como se dice, con la enfermedad en el sentido que no nos reconociera…”, comenzó diciendo José durante la reciente entrevista que concedió al programa televisivo De Primera Mano, revelando que con el paso de los días su mamá incluso presentó algunos problemas del corazón. “Ya cuando le dio Alzheimer, empezó a tener también problemas en todos sus órganos y todas las cosas que el cerebro maneja de manera natural, se empiezan a complicar...”.

Cantoral también habló de cómo procedieron los médicos con doña Zucchi por la situación del COVID-19, enfermedad que le provocó afectaciones en su sistema respiratorio. “Cuando ella llegó al hospital la intubaron y le quitaron la intubación porque empezaba a respirar por sí misma, pero desafortunadamente ya sus órganos, como es el pulmón pues ya no podían sus pulmones valerse por sí mismos. Ella podía seguir con el respirador mucho tiempo, pero en el momento en el que se le quitara el respirador sus pulmones ya no iban a poder…”, reveló el también cantautor, que en su charla agregó algunos detalles sobre el deceso. “Afortunadamente Dios es tan grande que no tuvimos que tomar ninguna decisión. A las 7 de la mañana y pico, nos dieron la noticia que ya había fallecido…”.

VER GALERÍA

La última morada de Itatí Zucchi

Estos días, los hijos de doña Itatí Zucchi se han organizado para brindar en la intimidad la más sentida despedida a su madre, quien se caracterizó por ser una mujer amable, siempre elegante y muy apegada a su familia. De hecho, José Cantoral contó cuál será la última morada de la fallecida artista de origen argentino, que estuvo casada con el reconocido compositor Roberto Cantoral. “Vamos a hacer una temporada ahorita, las tiene (las cenizas) Itatí, luego las va a querer mi hermano Roberto y así vamos a tenerlas hasta que las depositemos en la misma iglesia de San Juditas, allá en Lindavista, donde era devoto mi padre…”, dijo a De Primera Mano.

Mientras tanto, Itatí ha retomado su trabajo en los foros de grabación en la telenovela La Mexicana y El Güero, cobijada por el amor de sus compañeros actores, especialmente de Juan Soler, quien le ha expresado sinceras muestras de cariño a la actriz a lo largo de estos días. “Bendito sea Dios estoy rodeada de un equipo hermoso, no se la pierdan”, dijo la estrella al ser captada por la prensa al arribar a Televisa San Ángel, aunque guardado total discreción en torno al tema, pues ha preferido llevar su duelo en privado. Eso sí, a través de sus redes sociales ha publicado entrañables recuerdos junto a su mamá, quien ha dicho fue para ella como su “mejor amiga”.

VER GALERÍA