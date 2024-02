Aitana tiene encantado a su hermano Vadhir, y este video lo demuestra

La ternura y encanto natural de Aitana tienen enamorados a todos los Derbez. Hace un par de meses, Vadhir se sinceró sobre su primera reacción al enterarse de que tendría una hermanita, y aunque admitió que fue un 'shock', también reconoció que después se percató del impacto positivo que tuvo en el clan la llegada de la niña. “He sentido que gracias a Aitana la familia se empezó a unir mucho más... Creo que fue algo muy lindo y bueno, a fecha de hoy, ya que la he tratado mucho más tiempo, que he podido jugar con ella, que ya nos amamos, la adoro, no me imagino que no esté", confesó en una charla con Alessandra Rosaldo para su canal de YouTube. Tan inseparables se han vuelto estos dos hermanos, que el pasado mes de junio protagonizaron un video que causó sensación en las redes sociales. La estrella de Quién es la Máscara y la pequeña de seis años hiceron un dueto con el tema Dance Monkey. Y ese no ha sido el único clip que han grabado juntos, pues en lo que respecta a TikTok se han convertido también en los mejores cómplices. Prueba de lo anterior es la última publicación que ha hecho el joven intérprete en la plataforma de moda, pues ha dejado ver una vez más lo mucho que se divierte con junto a su hermanita; haz click abajo para verlos.

