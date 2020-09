Cristian Castro, a una semana de la partida de su padre: ‘Es una suerte, agradezco su locura y ser de sus hijos’

Hace una semana se dio a conocer el sensible fallecimiento de Manuel El Loco Valdés, una noticia que consternó a todo el medio artístico mexicano. Fans, colegas, amigos y familiares lamentaron la partida del legendario comediante y actor, quien había enfrentado problemas de salud los últimos meses. Verónica Castro, ex pareja y madre de su hijo menor, no tardó en manifestar sus sentidas condolencias. Por su parte, su hijo Cristian, recurrió a las redes sociales para enviar un sincero mensaje de viva voz, en el que expresó su pena por la partida de su papá y agradeció las múltiples muestras de cariño. Ahora que ha pasado una semana desde la irreparable partida del cómico, el cantante ha abierto nuevamente su corazón para revelar su sentir ante esta ausencia.

En medio de su luto, Cristian ha decidido seguir adelante con sus proyectos, pues este 19 de septiembre tiene previsto un concierto, sin embargo, es claro que la memoria de su padre lo acompaña a cada momento, así como el profundo agradecimiento hacia él. “Tengo mucho honor de ser su hijo, cada día me la pasé visualizando su presencia y estoy muy agradecido”, comentó en entrevista con el diario Reforma. “De niño te da miedo, no alcanzas a ver el agradecimiento que debes tener, y eso lo entiendes en los años posteriores”, reflexionó el cantante.

De lo más sincero, el intérprete compartió que en su juventud tenía algunas dudas, las cuales se fueron desvaneciendo con el paso del tiempo. “Cuando fui más joven también le tenía cierto miedo, pues no estuvo ahí, no sabía si me quería, si n me quería, si realmente quiso que viniera al mundo”, señaló Cristian conmovido. “No sabía yo qué posición tomar de parte de él, no tenía mucha referencia de sus sentimientos hacia mí. Sé que me buscó de chico, de joven… Yo tuve miedo”, confesó.

Se refugió en su madre y abuela

El cantante comentó que ante estas dudas se albergó en el amor de su madre y de su abuela Socorro, quien también falleció hace poco. “Fui refugiado en mi mamá Socorro y en mi mamá Vero. Y ya creciendo, en cierto punto tuve la necesidad de tener su testimonio, su versión, de ver en sus ojos lo que había pasado, si era verdad o mentira, que él me dijera, y sí, lo hizo muy cariñosamente”, recordó. Cristian comentó que la relación que se dio después con su padre fue de una fuerte amistad reforzada por la admiración mutua. “Una relación bonita, de papá-hijo que eran amigos. Quise estar cerca lo más posible de él. Realmente me duele bastante su partida”, confesó.

Sincero, Cristian admitió que incluso le hubiera gustado tener una personalidad como la que caracterizó a su papá. “Me habría gustado ser como él, con su libertad, desenfado, relax, su humor. Amaba a la gente y la gente lo quería… Era el rey de los hippies, era el imán, un imán grande”, continuó Cristian al recordar a El Loco. Finalmente, Cristian se confesó afortunado de ser parte del gran legado del inolvidable comediante y actor. “Si no fuera por el destino, por los Valdés, yo no estaría aquí, yo no hubiese sido el doceavo, no estaba planeado, en el destino, que fuera el primero, el tercero, el quinto. Soy el doceavo, es una suerte agradezco su locura y ser de sus hijos”, aseguró.

