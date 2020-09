Jimena Pérez y Rafa Sarmiento dan detalles de los avances de su hijo Iñaki en las terapias

Hablar de su hijo Iñaki es para Jimena Pérez y Rafa Sarmiento un privilegio y más si el tema son los avances que el niño ha tenido desde su llegada a España. A poco más de un año de que la familia se mudó para, entre otras cosas, conseguir el mejor tratamiento para el pequeño, quien padece un trastorno en el neurodesarrollo, los avances del niño son notorios. Sinceros, La Choco y Rafa decidieron realizar un Live en Instagram para compartir con sus seguidores su testimonio sobre el proceso que han vivido con Iñaki quien, afortunadamente está evolucionando satisfactoriamente: “La verdad es que sí hemos avanzado un montón”, comentó el periodista. Conscientes de que cada caso es diferente, saben que hay muchas personas que están pasando por lo mismo: “Si esto le puede ayudar a unos padres que estén en la misma situación, pues fantástico”. Durante la charla, revelaron que Iñaki no usa medicamentos y que recientemente comenzaron a probar con el método Tomatis, además de su acercamiento a los perros de asistencia.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Para comenzar la plática, Jimena y Rafa recordaron cuáles fueron las primeras señales que mostró el niño antes de conocer que se trataba de un tema del neurodesarrollo: “Iñaki tuvo un desarrollo lineal, vamos a decir típico, hasta los dos años, a partir del año dos, Iñaki empezó a perder capacidades ya adquiridas”, recordó Rafa. Jimena contó que hubo algo que no pasó desapercibido: “Lo primero fue el contacto visual, que eso fue lo que nos causó mucho impacto”. La conductora contó que los síntomas coincidieron con su regreso al trabajo, por lo que, de primer momento, pensaron que había resentido el cambio; sin embargo, el trastorno se iba haciendo más evidente: “Perdió las palabras que ya había adquirido, dejó de hacer todas las gracias que ya hacía, antes hacía muchas cositas (…) dejó de responder a órdenes”, dijo Rafa. Una vez que el neurólogo, en México, les confirmó que se trataba de una cuestión del neurodesarrollo, Iñaki comenzó con sus terapias: “Hemos intentado muchas cosas, terapia conductual, cognitiva, de coordinación, motriz, equino terapia, natación etcétera”, explicó Jimena.

VER GALERÍA

Ya en España, se enteraron del método Tomatis, un sistema que le ha sentado muy bien al pequeño: “Nos recomendaron un tratamiento que es de estimulación neurosensorial que es el método Tomatis (…) es una terapia auditiva, que les dan a los niños, con audífonos. Le ponen frecuencias, le ponen música clásica, específicamente, le ponen Mozart, cantos gregorianos, todo esto para mejora las facultades, tanto motrices, como emocionales y cognitivas. Ellos se concentran mucho más, trabajan las partes del cerebro donde se desarrolla el contacto visual y la capacidad de escuchar”, comentó. Aunque ha sido un gran esfuerzo para todos, el trabajo de Iñaki ya se comienza a reflejar en su convivencia con los demás: “Antes Iñaki podía estar en medio de un grupo de 20 niño y no existían los demás niños, ahora está consciente de la gente a su alrededor (…) lo disfruta, se deja querer, porque además es super cariñoso”, contó Jimena.

Pero la evolución de Iñaki no sólo es percibida por sus papás: “Nuestros familiares que no han tenido la oportunidad de verlo tan seguido, nos han dicho que el cambio es notorio, es un niño mucho más presente, disfruta, sonríe, es un niño feliz”. Además de sus maestros, en casa, Iñaki cuenta con su cómplice de vida Iker, su hermano, quien ha sido una pieza clave en este proceso: “Iker es su mejor terapeuta (…) es con el que más repite, con el que más intenta decir cosas, lo busca para jugar. Aunque es una gran ayuda, tampoco es su responsabilidad, siempre le estamos agradeciendo la gran labor como hermano, pero quitándole esa responsabilidad, porque sabemos que a él no le corresponde”, platicó Jimena.

VER GALERÍA

El acercamiento a los perros de asistencia

En este Live, Jimena Pérez y Rafa Sarmiento se sinceraron y contaron un incidente que ocurrió durante la contingencia sanitaria, una situación que se repitió durante sus recientes vacaciones en Barcelona: “Durante el confinamiento, Iñaki, se salió de la casa”, dijo Jimena. La conductora recordó que ocurrió un día en el que estaban por comer, por lo que subió tres minutos a avisarle a Rafa cuando bajaron, Iñaki ya no estaba: “Ya se imaginarán, se nos paró el corazón, cuando vimos la puerta, salimos corriendo y mi mayor temor era que lo atropellaran, por suerte estábamos confinados y nadie salía en coche”. Por suerte, cuando salieron a la calle un señor ya tenía a Iñaki de la mano y estaba con un grupo de policías.

Tras ese susto, la familia vivió un episodio similar en Barcelona: “Ahí estábamos en casa de Atala; Atala y su marido no tienen que cerrar la chapa por dentro”, comentó Rafa quien aseguró que, en casa, viven con puertas y ventanas cerradas. En esta segunda ocasión, Iñaki fue encontrado muy cerca de la casa de su tía en una tiendita. Tras estos acontecimientos, Rafa Sarmiento y Jimena Pérez se acercaron a Dog Point, una asociación que trabaja con perros de asistencia, que están entrenados para apoyar a niños con Autismo que, en el caso de Iñaki, lo apoya para evitar que se ponga en una situación de peligro.

VER GALERÍA