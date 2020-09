A través de Twitter Melania Trump pide que no se dé difusión a los rumores de su enemistad con Ivanka La Primera Dama de Estados Unidos ha reaccionado ante el libro que publicó una de sus examigas

En Estados Unidos se está viviendo una carrera presidencial en la que todo vale. Apenas la semana pasada Melania Trump se esforzaba por pintar el mejor retrato de su marido invitando a la gente a votar por él, pero lo que no sabía es que a la par se daban a conocer extractos de un libro basado en su historia. No es el primero, pero definitivamente es el que se ha publicado en un momento clave. Escrito por una de sus amigas y excolaboradoras, Stephanie Winston Wolkoff, Melania & Me ha puesto un escenario muy complicado para la Primera Dama de Estados Unidos, recalcando una fuerte enemistad con Ivanka Trump, hija del mandatario. Dejando ver que se encuentra completamente enterada de lo que se dice de ella, Melania ha compartido un tweet que se ha interpretado pide dejar de dar eco a los rumores que la han rodeado.

“Esta tarde estaré encabezando una mesa redonda con algunos ciudadanos increíbles en recuperación y las maravillosas organizaciones que los apoyan. Invito a la prensa a concentrarse y reportar sobre la crisis de drogas en la nación y no en los chismes delirantes y maliciosos”, se leyó en el Twitter de la Primera Dama sin hacer mención directa a los rumores a los que se refería.

Al parecer, lo revelado en el libro ha causado mella en la Casa Blanca, pues no ha sido la única respuesta que se ha dado a lo publicado. De hecho, antes de este mensaje en el Twitter de la eslovena está un retweet a un comunicado en el que se niega que Melania haya incurrido en cualquier falta. Esto se debe a que en Melania & Me se reporta que la esposa del mandatario estadounidense ha utilizado en más de una ocasión cuentas personales de correo electrónico para algunos asuntos de su puesto, algo que fue fuertemente condenado por Trump en el caso de Hillary Clinton y que incluso lo llevó a pedir la cárcel para la excandidata presidencial tras una investigación del FBI.

El comunicado de Stephanie Grisham, jefe de equipo y vocera para la Primera Dama, se lee: “En consulta con los oficiales de ética de la Casa Blanca, desde el principio de la administración, la Primera Dama y su equipo han tomado los pasos para alcanzar el estándar del Presidential Records Act, relacionado con la preservación de registros que adecuadamente registren las actividades oficiales”. Esto en respuesta a las declaraciones de Wolkoff de que Melania se comunica con su equipo a través de correos de la Fundación Trump, de su sitio personal y de iMessage.

Las grabaciones de Melania

Stephanie Wolkoff conoció a Melania en una MET Gala, evento en el que la ahora autora trabajaba. Desde entonces comenzaron a colaborar juntas y formaron una estrecha amistad. Entre las declaraciones más escandalosas de este nuevo libro está una clara enemistad con Ivanka Trump, con quien la rivalidad llevó a Melania a armar un plan para restarle protagonismo en la toma de protesta de Trump. El enfrentamiento llegaría al grado de tener que asignarlas a dos extremos distintos de la residencia presidencial, pues según Wolkoff, Ivanka quería apoderarse de las oficinas asignadas a Melania.

Aunque se ha tratado de restar importancia a esas declaraciones, Wolkoff ha admitido que grabó varias conversaciones con Melania. La examiga de la Primera Dama ha dicho que su decisión fue tomada por protección, declarando a The Post que comenzó a grabarla en febrero del 2018 y los audios van hasta el 1° de enero del 2019. “No grabé a una amiga. Nunca grabaría a una amiga. Pero esto era muy importante, ella ya no era mi amiga cuando comencé a grabar”, dijo a The Post. Y es que la organizadora de eventos se refiere al momento en el que dejó de trabajar para la Casa Blanca.

