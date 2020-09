La tropa de Inés Gómez Mont celebra a Inesita con una divertida serenata

Para Inés Gómez Mont, cada 2 de septiembre es una fecha muy importante en su vida y en la de su familia. Y es que en este día en especial, la guapa presentadora celebra el cumpleaños 11 de su primera hija Inesita. Al tratarse de una fecha tan significativa, Inés se ha encargado de organizar las más originales sorpresas para consentir a la mayor de sus cinco hijos. Tal y como lo hizo la mañanda de este miércoles, cuando la conductora, en compañía de su esposo Víctor Álvarez Puga, sorprendieron a la pequeñita, que aún se encontraba en la cama, con un delicioso pastel de fresas y una serenata muy simpática, pues además de cantarle Las Mañanitas, sus hermanitos se encargaron de musicalizar el momento al ritmo de unas cacerolas. Como parte de las celebraciones, Gómez Mont publicó un emotivo mensaje dedicado a la cumpleañera, en el que expresó su gran amor y admiración por ella. “¡Hoy cumple 11 años mi princesa! Mi niña que me enseñó a ser mamá y que me regaló la mejor experiencia que me pude imaginar. Sin duda hace 11 años yo no te di la vida, ¡tú me la diste a mí! Me despertaste el sentimiento más bello del mundo que jamás me imaginé podría sentir por alguien en el mundo. No sé si soy la mejor mamá para ti, pero sin duda me esfuerzo todos los días para lograr llenar tu corazón”, compartió. Da play al video y sé testigo de este divertido momento cumpleañero.

