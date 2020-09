Raúl Araiza comparte cómo se hizo la prueba del Covid-19, ¿cuál fue el resultado?

El programa Hoy ha implementado un estricto protocolo de seguridad para su equipo y afortunadamente ha logrado así evitar contagios y seguir trabajando desde el inicio de la pandemia. Aunque desafortunadamente, Andrea Legarreta, titular del programa, ha dado positivo a Covid-19, su diagnóstico se dio oportunamente, antes de que tuviera que regresar al foro en su relevo de equipos que mantienen y se encuentra en casa recuperándose. Acostumbrado a realizarse estas pruebas, Raúl Araiza decidió compartir con sus seguidores cómo ha vuelto a pasar por este control, demostrando en redes sociales que se trata de un protocolo bastante sencillo y seguro. Afortunadamente, ha dado negativo y todo se encuentra bajo control para que en su momento pueda volver al trabajo.

A través de su perfil de Instagram, el guapo presentador compartió un video del momento en el que el personal de salud le realiza la prueba, introduciendo un hisopo a través de una de sus fosas nasales, causando una ligera molestia en Araiza. Según lo que se puede observar en el clip, le tomó tan solo unos segundos a la profesional de la salud tomar la muestra para obtener los resultados y así saber si el también actor ha contraído el coronavirus o no. Durante todo el proceso, Raúl se mostró con muy buen ánimo e incluso bromeó con la señorita que le tomó la muestra, quien no pudo contener la risa con las ocurrencias del artista.

Por fortuna, Raúl puede respirar tranquilo, pues junto a su video confirmó que la prueba resultó negativa y no es portador del coronavirus y por lo tanto que no padece Covid-19, la enfermedad ocasionada por el contagio de este nuevo virus, que por cierto, mantiene a varios países en estado de alerta desde finales del año pasado y que hasta el día de hoy ha cobrado cientos de miles de vidas por todo el mundo. "Otro negativo fiuuuu", comentó Araiza junto a su video, revelando que no ha sido la primera vez que se realiza la prueba. “Ya llevo tantas ¡que hasta me la aplico solito!”, bromeó.

La reflexión de Andrea

Andrea Legarreta se sumó a la lista de famosos que han tenido que enfrentar al coronavirus y sus secuelas, algo que la misma presentadora ha querido compartir con sus seguidores, al hablar de forma franca sobre lo que está sucediendo en torno a su vida y la forma en la que lo está afrontado junto a toda su familia, quienes también han sido diagnosticados con esta enfermedad. “Te enteras de algún caso positivo y preguntas: ¿En dónde habrá sido el contagio? ¿Quién te contagió? ¿Tomabas las debidas medidas? ¿Te cuidabas lo suficiente? Y más preguntas así. Al ver la palabra ‘positivo’ en tus propios análisis, te asustas (obvio) y te cuestionas y regresas a todas esas preguntas. Incluso te sientes mal (aparte de físicamente) porque te cuestionas si quizás no te cuidaste lo suficiente. Como si contagiarte fuera un delito…”, escribió Legarreta en un mensaje compartido en sus redes sociales, un día después de haber hecho público su diagnóstico.

La también actriz reflexionó acerca de lo que ha implicado afrontar esta noticia, admitiendo que su contagio pudo ser de manera circunstancial y no por un descuido, pues aseguro que a lo largo de la pandemia se ha regido bajo las indicaciones de las autoridades sanitarias, así como las de su lugar de trabajo. “Quienes me conocen saben que soy muy responsable. He ido a trabajar desde que inició la pandemia con muchos cuidados y protegiéndome. Salidas aparte del foro, han sido pocas. Un par de reportajes con los cuidados que nos indican. Ya en semáforo amarillo y con todos los debidos cuidados, 2 veces a restaurantes y al cine (que estaba vacío) y los lugares con muchos cuidados para sus clientes…”, explicó a sus fans, quienes de inmediato le han enviado mensajes con buenos deseos. “Pero ojo, conozco personas que quedándose en casa se han contagiado y siguen sin saber cómo fue, y otros que salen a trabajar o al súper y gracias a Dios no se han contagiado (algunos sí)”, agregó.

