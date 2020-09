Sharon Fonseca explica el por qué de su ausencia en redes sociales: 'Hemos estado tomándonos un tiempo'

Si por algo son conocidos Gianluca Vacchi y su novia Sharon Fonseca, es por ser una de las celebridades más activas en redes sociales, en donde suelen mostrar detalles de su día a día y de su dulce espera, así como sus divertidos videos en los que muestran su facilidad para el baile. Es por eso que cuando alguno de los dos llega a ausentarse por varios días de las redes, sus fans de inmediato lo notan y comienzan a preguntarse si todo se encuentra bien. Tal y como sucedió durante la última semana, cuando la guapa venezolana preocupó a sus seguidores al desconectarse del mundo virtual, preocupando a algunos, quienes incluso pensaron que la modelo estaba lista para traer al mundo a su primera hija. Consciente de esta situación, Sharon ha vuelto a retomar la actividad en sus perfiles, no sin antes aclarar las razones que la mantuvieron alejada del internet.

A través de un video compartido a través de Instagram Stories, Sharon explicó a sus fans el por qué de su ausencia y aunque reveló que ha tenido algunos problemas de salud, aseguró que tanto ella como su bebé se encuentran en perfecto estado. “Hola amigos, quería saludarlos porque hemos recibido bastantes mensajes de ustedes, preocupados porque nos han visto por acá y teníamos bastante tiempo perdido entre nosotros, como cuatro días que no hablábamos con ustedes”, dijo la modelo en su video.

La futura mamá ahondó más en el tema y reveló que tras pasar unos días de viaje, en compañía de Gianluca, comenzó a sentir algunos síntomas de resfriado, por lo que ha decidido mantenerse en descanso y relajada, mientras pasan sus malestares, pues debido a su embarazo no ha podido tomar medicamentos para aligerarle las molestias. “Lo que pasa es que al llegar de viaje me dio una congestión (nasal) horrible y para esto no hemos podido tomar medicinas, porque ustedes saben que con la pancita no se puede tomar nada. Entonces hemos estado tomándonos un tiempo, descansando, tomando agua, haciendo las cosas que nos dice el doctor, pues tranquilita, esperando a que se nos pase”, señaló.

Finalmente, la modelo expresó su gratitud por todos aquellos que se mostraron preocupados por su salud y la de su familia, prometiéndoles que una vez que se sienta mejor volverá a compartir más detalles de su embarazo y de su día a día al lado del excéntrico millonario. “Gracias a Dios todo bien, pero solamente es una congestión muy fuerte, así que me toca descansar mucho. Quería darle las gracias a toda esa gente que ha estado al pendiente, preguntándonos y pronto vamos a compartir más con ustedes”, concluyó con una sonrisa en el rostro.

¿Por qué Sharon y Gianluca no se han comprometido?

Hace poco más de dos años, Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca comenzaron a escribir su historia de amor, luego de que el millonario la eligiera para participar en uno de sus videos. Sin embargo, tuvo que pasar algún tiempo para que pudieran formalizar su relación, la cual hoy se encuentra en uno de sus momentos más significativos, pues se encuentran a la espera de su primera hija, un sueño que el italiano por fin verá cristalizado. Pero ¿por qué no se han comprometido? El magnate ha respondido a esa pregunta, dejando en claro que aunque no tienen planes a corto plazo de boda, es una idea que sí es algo que tienen en mente. “No conversamos sobre eso porque quiero dejarme la posibilidad de sorprenderla…”, dijo entre risas el empresario de 52 años al referirse al matrimonio, durante la entrevista en la que también participó Sharon para el segmento virtual de El Break de las 7. “Hay momentos en la vida de una mujer que son muy importantes, y aunque yo ya viví muchos de estos momentos quiero que Sharon los viva como tiene y merece vivirlos…”, agregó.

