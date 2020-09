¡Puro amor! Como pocas veces, Zague comparte una linda imagen al lado de sus hijos

En la vida de Luis Roberto Alves Zague hay dos personitas que le provocan la felicidad más pura: sus hijos Paulo y Leonardo. Como pocas veces, el comentarista deportivo posó al lado de los niños quienes el pasado 9 de agosto celebraron su cumpleaños número 9. Aunque es muy cuidadoso con lo que comparte en sus redes sociales respecto a su vida personal, cuando se trata de publicar imágenes entrañables los protagonistas siempre son sus hijos con quienes, como él, son apasionados del futbol y no sólo lo practican, en febrero pasado, los niños tuvieron la oportunidad de conocer a una leyenda del balompié y paisano de su papá, Ronaldinho, con quienes posaron para la foto del recuerdo. Este tipo de encuentros con jugadores de primer nivel ya se ha convertido en una constante para Zague y sus pequeños, basta recordar la imagen de los niños al lado de Daniel Brailovsky, con quien coincidieron en un restaurante.

En este nuevo post de Zague, lo vemos al lado de sus hijos quienes, sonrientes, no dudaron a la hora de posar al lado de su famoso papá, con quien tienen una relación inigualable. El brasileño acompañó esta selfie al lado de los niños de la frase: “¡Puro love!”. En la foto, resalta lo mucho que han crecido Paulo y Leonardo quienes ya se ven como niños grandes, dejando al descubierto que tienen mucho de sus papás pues, físicamente, Paulo guarda un gran parecido con su mamá, la periodista Paola Rojas, mientras que Leonardo tienen mucho de su papá. Desde muy pequeños, los niños han mostrado su inclinación por la actividad que llevó a Zague a la gloria en la cancha, el futbol; por fortuna, los niños tienen en casa a su mejor maestro.

A su corta edad, Leonado y Paulo ya han comenzado a cosechar éxitos en este deporte y así lo ha compartido Zague quien, en junio del año pasado cuando publicó una foto de sus hijos luego de alzarse con la copa del torneo en el que participan como parte de sus lecciones de futbol: “No existe algo más gratificante que compartir con mis campeones sus conquistar. ¡Los amo!”, escribió al lado de una linda foto del lado de sus hijos quienes no cabía de felicidad por haber ganado esta final. La conexión que hay entre Zague y sus hijos es tan única que, conforme crecen, se vuelven más unidos con él, basta echar un vistazo a la foto que compartió a inicios de agosto, con motivo del cumpleaños de los niños, donde los tres aparecen saltando a una alberca con bañadores idénticos.

¿Futbolistas o periodistas? Qué dice Zague de sus hijos

Aunque Leonardo y Paulo son todavía muy pequeños para saber a qué se quieren dedicar, desde muy pequeños han contado con el apoyo de sus papás a la hora de impulsarlos a hacer lo que les gusta. En casa, el deporte y las actividades académicas tienen la misma importancia y tanto Zague, como Paola, procuran estar al pendiente de las inquietudes de sus hijos, según reveló el exfutbolista en entrevista con Ventaneando en mayo de 2018: “Estamos debatiendo, estamos orientándolos. Hasta ahorita y, sin presión, lo digo honestamente, sin mano negra, ni nada, se están inclinando hacia el futbol. Le van a las poderosas y gloriosas Águilas del América, porque la mamá le va a Los Pumas, entonces, yo no he dicho nada, me quedo callado, pero bueno, ahí van poco a poco”.

Zague reconoció que no que el gusto por el futbol nació de forma natural y, aunque asegura que nunca hizo nada para despertar su interés en el juego, los niños siempre han visto en casa este ejemplo, razón por la cual sí pudieran seguir sus pasos en la cancha: “El futbol ya es parte de su vida, obviamente, en la medida que van creciendo se empiezan a dar cuenta, cuando salimos a la calle, autógrafos, fotografías… lo que yo viví con mi padre, lo que yo sentí y que fue una catapulta fundamental para que hoy en día pueda estar yo aquí platicando con ustedes, lo mismo que ellos están viviendo ahora”, comentó en aquella entrevista el futbolista.

