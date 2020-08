¿José Ron o Gabriel Soto? La imagen que te hará dudar

En las últimas semanas, José Ron se ha dejado ver luciendo un look que nunca le habíamos visto. Y es que el intérprete pasó de ser castaño para lucir una cabellera completamente rubia, sorprendiendo a todos sus seguidores con su cambio. Su nueva imagen ha causado un sinfín de reacciones de sus fans e incluso de su exnovia Jessica Díaz, quienes han destacado lo bien que se ve ahora que se ha pasado al lado de los rubios. Sin embargo, el look del actor también ha causado confusión entre sus fans, quienes lo han llegado a confundir con otro rubio galán de telenovelas: Gabriel Soto.

Fue a través de redes sociales donde surgió la curiosa confusión, luego de que uno de estos dos actores publicara una fotografía en la que se le puede ver posando muy sexy bajo el sol, vistiendo una camisa a rayas desabotonada, unos jeans blancos y unas gafas oscuras, teniendo como fondo una hermosa vista del lago de Valle de Bravo. Los fans del intérprete tuvieron que mirar a detalle la comentada fotografía, pues a primera vista parecía que se trataba de Gabriel Soto, cuando en realidad el galán en cuestión era José Ron.

La imagen ha sido aplaudida por todos sus fans, quienes no han dejado de mencionar lo guapo y sexy que luce el también cantante en la postal con la que ha causado revuelo, destacando lo mucho que se parece al novio de Irina Baeva y evidenciando la confusión que les causó con la imagen. Entre los comentarios destacan los de Sebastián Rulli, Jessica Díaz y Kimberly Dos Ramos, quienes han enviado sus respectivos piropos para su amigo.

Fue el pasado 23 de agosto cuando José Ron se dejó ver por primera vez con su nuevo look. En aquella ocasión, el intérprete compartió una selfie en la que aparecía posando muy sonriente y presumiendo su rubia cabellera. "Me dormí y así me desperté…”, escribió el actor como descripción para la postal que ha causado revuelo entre sus fans. “Pierde el miedo a los cambios y ten más miedo de no cambiar y que todo siga igual. Arriésgate, atrévete. Que te valga un cacahuate el qué dirán”, expresó.

Cambios en su vida

A pesar de que el 2020 ha sido un año un poco complicado para gran parte de la población mundial, para José Ron ha estado lleno de mucho trabajo y proyectos por comenzar. De hecho, el intérprete protagonizó dos telenovelas que tuvieron mucho éxito, Te Doy la Vida y Rubí. Sin embargo, este año también ha estado plagado de cambios y de decisiones que lo han llevado a cambiar el rumbo de su carrera y así conquistar uno de sus mas grandes sueños: la música. Tras haber concluido con mucho éxito sus recientes trabajos actorales, Ron tomó la decisión de hacer una pausa en su carrera como actor, para retomar su pasión por la música comenzando así un nuevo proyecto que lo mantiene ocupado y muy ilusionado.

En lado personal, el intérprete también había arrancado el año estrenando romance con la actriz Jessica Díaz. Sin embargo, las cosas no salieron como ellos esperaban por lo que en conjunto decidieron ponerle fin a su noviazgo y retomar la gran amistad que ya existía entre ellos antes de ser novios. De hecho, el intérprete ha invitado a su expareja, quien también es cantante, a colaborar en una nueva canción de la cual incluso ya han grabado el videoclip y que sin duda tiene expectantes a todos sus fans.