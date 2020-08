Katy Perry se deja ver 'red carpet ready' a días de convertirse en mamá

Katy Perry se encuentra en uno de los momentos más especiales de su carrera y su vida. Y es que además de haber estrenado su más reciente álbum, Smile, la intérprete de Firework dio la bienvenida a la pequeña Daisy Dove, su primera hija fruto de su relación con Orlando Bloom, el pasado 27 de agosto. Emocionada por la nueva etapa personal en la que se encuentra, la intérprete ha permanecido activa en sus redes sociales, compartiendo algunos detalles de cómo han sido sus primeros días como mamá. De hecho, la artista de 35 años aprovechó la coyuntura que ofrecieron los MTV VMAs, para dejarse ver al natural, al puro estilo de las fotografías que las celebridades suelen compartir en sus redes sociales cuando acuden a una alfombra roja, presumiendo sus espectaculares outfits y etiquetando a las firmas y diseñadores que las vistieron para la ocasión.

A través de Instagram Stories, Katy se dejó ver con toda naturalidad, usando solo ropa interior y posando frente al espejo, evidenciando los cambios que le dejó el embarazo a tan solo cuatro días de haber dado a luz. Con el sentido del humor que siempre la ha caracterizado, la intérprete de Harleys in Hawaii etiquetó a los proveedores de su ropa interior especial para el post parto, así como para la lactancia. Por otro lado, Perry también etiquetó a modo de broma al creador de su peinado y maquillaje, revelando que simplemente son el resultado del cansancio que ha sentido tras haber traído a su pequeñita al mundo.

Entre otros detalles que llamaron la atención de los seguidores de Katy Perry, fueron las etiquetas que la cantautora agregó a su fotografía, pues aprovechando la fecha tan importante para el mundo del espectáculo, agregó el logo de los MTV VMAs a su divertida postal, haciendo referencia a todas las imágenes que habían comenzado a esparcirse en las redes sociales sobre la alfombra roja y los preparativos de esta gala, la cual por cierto, ha sido una de las más importantes que se han realizado tras el confinamiento.

Por si los detalles anteriores no eran lo suficientemente reveladores, la intérprete aprovechó el momento para hacer promoción de su nuevo disco, musicalizando su imagen con la canción Not the End of the World (No es el fin del mundo), dándonos una idea de lo que han sido sus primeros días como mamá.

¿Cómo fueron sus primeras horas como mamá?

Con el sentido del humor -a veces un poco oscuro- que la caracteriza, Katy Perry divirtió a sus fans al revelar cómo fueron sus primeras horas como mamá, compartiendo una cómica imagen en la que se puede ver como una madre entrega con ímpetu -por los aires-, al niño a su papá en medio de una excursión en la montaña. Junto a la imagen, expresó: "Yo, después de alimentarla todo el día, le entregué a Daisy a papá para dar a luz a este segundo hijo", haciendo referencia a su nuevo disco que justo salió a la venta prácticamente unas horas después de que Katy se convirtiera en madre, lo que la tiene llena de orgullo y emoción.

