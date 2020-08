El fallecimiento de la actriz Ceci Romo tras una larga batalla contra el Covid-19

La pandemia de coronavirus sigue dejando grandes huecos en el mundo del espectáculo. Hace apenas unos días, Itatí Cantoral despidió con profundo dolor a su madre, Itatí Zucchi, quien falleció debido a las complicaciones del Covid-19. Cecilia Romo peleó una larga batalla contra dicha enfermedad, de la cuál lamentablemente tampoco salió victoriosa. La actriz mexicana falleció a los 74 años debido a las complicaciones del Covid, después de haber estado varios meses hospitalizada.

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) dio a conocer la noche de este domingo la lamentable partida de la actriz. "El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la ANDI comunican el sensible fallecimiento de la intérprete Ceci Romo. Nuestras más sentidas condolencias a su familia y amigos", se informó en las redes sociales de dicha organización. Esta desafortunada noticia fue confirmada por el hijo de Ceci, Roberto Ravelo Romo, quien señaló que el estado de su madre había sido delicado los últimos días. “No estaba muy bien. Desde que la fui a ver el fin de semana pasado, ya no estaba bien. Le retiraron el bazo, estaba estable, le estaban haciendo hemodiálisis, las toleraba, pero pues ahorita me dieron la noticia”, comentó en entrevista con el diario Reforma.

Ceci dio positivo a coronavirus en abril, y desde entonces permaneció largos periodos en el hospital. Y aunque logró superar el Covid-19, fueron las secuelas de esta enfermedad las que siguieron aquejándola. Claudia Romo Edelman, su hija, destacó la gran fortaleza de su madre: “Para mi mamá todo era posible, su vida era increíble, ella se transformó tres veces”, dijo a dicho diario al hablar sobre la valiente lucha de su madre. A principios de julio, la hija de la actriz celebraba en sus redes sociales la salida de su madre de terapia intensiva y su llegada a casa con su familia, sin embargo, unos días después sufrió una terrible recaída que la llevó de vuelta al hospital.

Ceci Romo estudió Economía, sin embargo, su vocación estaba en el mundo del espectáculo. En 1985 debutó en cine con la película Los Náufragos del Liguria, mientras que ¿Cómo Aprendí a Manejar?, fue la primera de más de 30 obras de teatro en las que participó. La actriz llevó también su talento a la pantalla, pues participó en exitosos melodramas como Cadenas de amargura y Juro que te Amo, y más recientemente en la telenovela Como tú no hay dos. Sin embargo, la propia historia de la intérprete quedará inmortalizada, aunque en papel, pues hace unos meses se dio a conocer que se publicaría un libro para compartir el testimonio de lucha de Romo durante el tiempo que estuvo en el hospital.

Famosos lamentan su partida

Luego de que se diera a conocer la partida de la actriz, amigos y colegas expresaron sus condolencias. “Descanse en paz nuestra querida Cecilia Romo, una estupenda actriz con la que tuve placer de coincidir en Como tú no hay dos. Un ser humano con una alegría que seguramente ahora estará contagiando a todos los ángeles en el cielo”, escribió Adrián Uribe en su cuenta de Instagram al compartir una foto junto a la actriz. “Nunca había entendido la dimensión que representa la palabra fortaleza humana hasta estos momentos… Descansa en paz mi siempre gentil y guerrera Ceci Romo”, señaló por la actriz Raquel Garza. Por su parte, Glenda Reyna, madre de Eiza González, le dedicó un extenso y sentido mensaje a la fallecida actriz, en el que destacó también su trabajo en el mundo del modelaje. “Mi querida amiga Cecilia Romo, partes de este mundo, pero tus legados como managers en el mundo del modelaje dejan huella en tu compañerismo y en tus representados… Eras enorme de estatura, pero también del corazón, mis oraciones para ti en tu nuevo camino… El mundo del modelaje y de la actuación no será lo mismo, abrazos hasta el cielo mi querida Ceci, mucha luz a ti y a tus amados hijos”, concluyó.

