Adele y la imagen que ha dado la vuelta al internet

Sin duda alguna, Adele es una de las celebridades que más ha dado de qué hablar en los últimos meses y no precisamente por sus intensas canciones de desamor que a todos han hecho llorar. Y es que la intérprete de Hello sorprendió a propios y extraños al reaparecer en sus redes luciendo completamente diferente, justo para celebrar su cumpleaños número 32 en mayo pasado. Desde entonces, han sido pocas las postales que la cantante inglesa ha compartido de su nueva figura, sin embargo, la más reciente ha dejado a más de uno con la boca abierta, pues la hermosa intérprete se ha dejado ver por primera vez presumiendo al completo los resultados de su arduo esfuerzo.

A través de su perfil de Instagram, la cantautora publicó una fotografía en la que se dejó ver luciendo un top de cuello halter con los colores de la bandera de Jamaica (verde, amarillo y negro), y luciendo unas plumas al puro estilo carnaval, combinando a la perfección con unos leggins con estampado tie dye, una de las tendencias más usadas por las celebrities en los últimos meses. Junto a la imagen, Adele hizo alusión con cierta nostalgia al Carnaval de Nothing Hill, el cual debió realizarse este fin de semana, pero que debido a la pandemia del Covid-19 se ha tenido que cancelar. “Feliz (lo que debió ser) Carnaval de Nothing Hill mi querido Londres”, se puede leer debajo de la publicación que ha causado revuelo entre sus fans.

La intérprete de Someone Like You complementó su look con una gargantilla dorada muy gruesa, aretes en el mismo tono y unas pulseras de colores. Adele optó por un peinado de pequeños chonguitos acomodados estratégicamente acomodados sobre su cabeza y un maquillaje muy natural, enmarcado por su ya característicos ojos ahumados.

La última vez que Adele se dejó ver en sus redes sociales fue a inicios del mes de agosto, cuando compartió una fotografía en la que aparecía rindiéndole un homenaje a Beyoncé, una de sus cantantes favoritas, luciendo una ajustada blusa café con lunares blancos, justo como la que la cantante usa en su videoclip Already. En esa ocasión también causó revuelo por gran cambio, además de su belleza natural, pues en la instantánea lució hermosa sin una gota de maquillaje.

La nueva versión de Adele

Fue el pasado 6 de mayo, día en el que Adele celebró su cumpleaños 32, cuando la intérprete de Take It All tomó por sorpresa a todos sus fans, compartiendo una foto en la que se dejó ver por primera vez con su nueva figura, luciendo un diminuto minivestido negro de cuello y mangas largas, que remarcaba su estilizada figura, luciendo completamente irreconocible y muy diferente a la Adele que vimos por última vez hace tres años en su último concierto de su gira mundial en el estadio de Wembley.

Y es que nadie esperaba el cambio tan radical de la intérprete, pues siempre ha sido muy discreta con su vida privada, e incluso en redes sociales son esporádicas las publicaciones que suele hacer. De hecho, le puede tomar meses hacer una nueva publicación. Por esta razón, la sorpresa para los fans de Adele ha sido mayúscula, pues nadie nunca vio venir el impresionante cambio de la cantante.