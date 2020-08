¿Khloé Kardashian y Tristan Thompson se han reconciliado? Esta sexy foto parece haberlo confirmado

A pesar de que las hermanas Kardashian suelen mostrar gran parte de su vida en su reality show, hay muchos aspectos de su vida que prefieren guardarse para ellas solas y su familia. Ya lo veíamos hace dos años, cuando de forma sorpresiva la familia confirmó el nacimiento de la hija de Kylie Jenner, Stormi, luego de varios meses de rumores que terminaron por confirmarse hasta el momento del nacimiento de la pequeñita. Algo similar parece estar sucediendo en la vida de Khloé Karadashian, quien al parecer ha decidido darle una segunda oportunidad a su expareja y padre de su hija True, Tristan Thompson, luego del escándalo del que fueron protagonistas en febrero del año pasado, cuando se destapó la infidelidad del basquetbolista con la mejor amiga de la Kylie, Jordyn Woods, lo que significó el fin de su relación.

A pesar de la situación, Khloé y Tristan han construido una buena relación basada en la cordialidad, siempre pensando en el bienestar de su pequeña. Sin embargo, en las últimas semanas, la pareja ha comenzado a dar señales de que su relación podría estar mejorando y que incluso podría ser más cercana que nunca. De hecho, la más reciente publicación que ha hecho la menor de las hermanas Kardashian en su perfil de Instagram, pareciera ser la confirmación que el amor podría estar resurgiendo entre ellos. Y es que Khloé compartió una fotografía en la que se dejó ver super sexy, luciendo un revelador bikini negro que deja al descubierto su atlética figura. Como era de esperarse, las reacciones de sus fans no se han hecho esperar, llamando poderosamente la atención los comentarios que han hecho tanto Tristan como Scott Disik debajo de la publicación de la expresentadora de XFactor USA y que ha sido interpretado por sus fans como la confirmación de que su reconciliación.

Tristan Thompson no pudo evitar comentar la publicación de la madre de su hija, y se hizo notar con una serie de emojis de corazones y llamitas de fuego a los que agregó la frase “Rhaatid”, una expresión de origen jamaicana que se utiliza para mostrar asombro, evidenciando así la complicidad que existe entre ellos. Los seguidores de Khloé no pudieron dejar pasar la oportunidad de pedir una explicación al respecto, peticiones que hasta el momento no han sido atendidas.

Por otro lado, Scott Disik, expareja y padre de los hijos de Kourtney Kardashian, quien ya es considerado como otro miembro del clan, también reaccionó a la sexy postal de Khloé, con un mensaje que bien podría ser la confirmación de que entre la joven Kardashian y la estrella de la NBA ha resurgido el amor entre las cenizas: “Qué afortunado es Tristan”, comentó Scott debajo de la publicación de Khloé, con quien mantiene una relación como de hermanos, encendiendo las alarmas entre los fans de la socialité que piden a gritos una confirmación oficial al respecto.

Un cumpleaños muy especial

Fue a inicios del mes de agosto, que el clan Kardashian-Jenner viajó hasta las Islas Turcas y Caicos para celebrar el cumpleaños de Kourtey Kardashian. En aquella ocasión, la menor de las Kardashian alimentó los rumores respecto a su reconciliación con Tristan al ser captados de forma muy cariñosa en el aeropuerto de Los Ángeles, al regreso de la familia luego de un fin de semana de festejo, según pudo ser testigo el Daily Mail.

De hecho, a lo largo de la cuarentena, ambos famosos han pasado mucho tiempo juntos, según ella misma reveló en una entrevista para el DailyPop, en junio pasado: “Estamos haciendo un gran trabajo (como papás) y estoy realmente agradecida de poder hacerlo”. Sin embargo, ella siempre se había encargado de dejar en claro que su cercanía se debe principalmente a su pequeña, aunque en esta ocasión las cosas parecen ser muy diferentes.