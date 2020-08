Tania Ruiz reaparece en redes: '¡Ya de regreso! ¡ya sana!'

Luego de permanecer algunas semanas alejada de las redes sociales, debido a que estuvo en aislamiento tras haber sido diagnosticada con Covid-19, Tania Ruiz poco a poco ha comenzado a retomar su vida. Hace apenas unos días la hermosa modelo compartía con todos sus seguidores su felicidad por reencontrarse con su pequeña hija Carlota, quien durante sus días de convalecencia estuvo bajo el cuidado de sus abuelos maternos en San Luis Potosí. Ahora, la rubia potosina se ha dejado ver por primera vez desde que confirmó su diagnóstico, luciendo más guapa que nunca y demostrando que está lista por retomar las riendas de su vida, luego de esta difícil experiencia.

A través de su perfil de Instagram, Tania compartió una linda fotografía en la que se dejó ver completamente recuperada y radiante en un hermoso vestido de color rojo de holanes y sin mangas, posando con toda la actitud frente a un fondo con motivos de naturaleza y plantas. Junto a la postal, que ha causado revuelo entre sus fans, la modelo compartió una profunda reflexión en la que habló de las lecciones que aprendió luego de sus días en aislamiento, mostrándose emocionada por estar de vuelta y con salud.

“¡Siempre pon la mirada en ti ¡Valora el estar! ¡Valora lo que tienes! ¡Valora lo que eres! ¡Ve lo que funciona en ti!”, se puede leer al inicio del emotivo mensaje con el que ha hecho su regreso oficial a la vida pública, prosiguiendo con unas inspiradoras palabras para sus seguidores. “Nos falta conciencia de saber lo importante y valiosos que somos. Lo que podemos transformar en nosotros, en los demás y vivirnos como merecemos. Son muy importantes y si no tienen quien se los diga: ¡yo se los digo! Todo es real y aprende a verte diferente”, agregó.

Finalmente, Tania agradeció a sus fans por todo el apoyo que le demostraron a lo largo de estas difíciles semanas, mostrándose muy optimista y emocionada por poderse poner en contacto con ellos nuevamente. “¡Ya de regreso! ¡ya Sana! Primera foto después del Covid. ¡Solo agradecida de todo! Gracias por tantos mensajes y muestras de cariño. Aún no he terminado de ver todos, pero de corazón gracias por estar siempre pendientes y por extrañar mis historias que la mayoría me puso eso. ¡Bendiciones mi gente bonita!”, concluyó.

Se reencuentra con sus amigas

Luego de mantenerse en estricta cuarentena y de reencontrarse con su hija Carlota, ha sido el turno para que Tania pudiera rodearse de sus mejores amigas, en una celebración en la que no ha podido faltar el pastel -el que por cierto tenía impreso algunas fotografías de Tania al lado de su novio Enrique Peña Nieto-, el vino y las divertidas anécdotas. A través de Instagram Stories, la guapa potosina compartió algunos videos y fotografías de su reunión, en donde la pudimos escuchar de lo más alegre compartiendo de un momento de mucha complicidad al lado de sus íntimas.

“Cuando vienes a cenar a casa de tu amiga y hace este detalle para todos”, escribió Ruiz Echelman sobre un video en el que presumió el elegante pastel que tenía las fotos de sus amigas y sus parejas, siendo la parte en la que aparecía ella con el expresidente de México la que le tocó comerse. En otro de los videos, la modelo también aparece muy inspirada, bailando al lado de una de sus amigas al ritmo de Azúcar Amargo de Fey.