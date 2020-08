La razón por la que la familia de Itatí Cantoral no podrá realizar el funeral que hubiera querido para Doña Itatí A través de un comunicado se informó que la madre de la actriz falleció a consecuencia de complicaciones por Covid-19

Aunque la familia Cantoral Zucchi ha pedido privacidad y respeto ante el doloroso momento que atraviesan debido al sensible fallecimiento de Itatí Zucchi, madre de Itatí cantoral, han ha querido compartir con el público algunos datos de esta irreparable pérdida, aprovechando el momento para agradecer por las muestras de cariño que han recibido a lo largo de estos días y aclarar el motivo por el que han tomado la decisión de no realizar un funeral de forma pública para despedir a Doña Zucchi, haciendo una petición muy especial para su público, amigos y familiares. A través de un comunicado, la familia confirmó que fueron las secuelas que le dejó el Covid-19 lo que ocasionó la partida de la viuda del compositor José Cantoral, por lo que también han pedido no enviar arreglos florales.

Conmovidos por la solidaridad que han recibido en medio de este duro momento, la familia ha emitido un segundo comunicado en el que han compartido algunos detalles sobre la lamentable partida de Doña Itatí. “La familia Cantoral Zucchi desea informar que la señora Itatí Zucchi viuda de Cantoral falleció por complicaciones de Covid-19. Desafortunadamente, por tal motivo, no podrá llevarse a cabo el funeral deseado”, se puede leer al inicio del desplegado que han hecho llegar a los medios de comunicación.

Sin embargo, la familia aclaró que sí se realizará una misa en honor de Doña Itatí Zucchi, adelantando que esta será de manera virtual y se podrá unir quien así lo desee. “Posteriormente, se celebrará una misa en su memoria, y se informará y hará llegar un enlace virtual para quien quiera unirse a nuestro sentimiento. ¡Muchas gracias por su atención! Familia Cantoral Zucchi”, finalizando así el comunicado. Los Cantoral Zucchi también hicieron una petición muy especial a sus fans y amigos, pidiendo no enviar arreglos florales a la familia, pues ha sido una de las recomendaciones de las autoridades sanitarias han hecho a lo largo de estos meses.

Una triste despedida

Fue la mañana del pasado 28 de agosto, que José Cantoral confirmó la noticia de la partida de su madre, Itatí Zucchi. A través de su perfil de Instagram, el cantante compartió una entrañable imagen familiar en la que aparece Doña Itatí, rodeada de sus cuatro hijos, junto a la cual escribió un emotivo mensaje. “Con mucho dolor, queremos informarles que el día de hoy en la mañana falleció nuestra querida madre Itati Zucchi de Cantoral. La familia Cantoral quiere agradecerles todas las muestras de cariño que hemos recibido en estos momentos tan difíciles”, se puede leer al inicio de sus palabras. Al mismo tiempo, la familia pidió comprensión ante el difícil momento que atraviesan, aludiendo a la privacidad y respeto que necesitan para poder vivir su duelo en familia y poder despedirse de Doña Zucchi como lo merede. “Sabemos que comprenden nuestro dolor y les pedimos tiempo para poder superar nuestro duelo. Muchas gracias”, finalizó.

Hasta el momento, Itatí Cantoral ha preferido guardar silencio y vivir este doloroso momento de forma personal y en compañía de su familia. Sin embargo, ha recibido el cariño de algunos de sus compañeros de trabajo como el actor Juan Soler, su coprotagonista en la telenovela La Mexicana y El Güero, quien se ha unido a la pena que embarga a la familia. “Todo mi cariño Itatí”, escribió el argentino replicando en Instagram Stories la publicación que la producción del melodrama que estelarizan dedicó a la intérprete.

