North West causa sensación al conquistar el lago sobre una tabla de de wakesurf

A sus 7 años, North West ya ha demostrado ser una digna heredera de la pasión fashionista de su mamá, Kim Kardashian, y no sólo eso, pues también ha dejado ver que tiene todo para seguir los pasos de su padre, Kanye West, en la música. Y ahora esta pequeña ha sorprendido al mostrar su lado más intrépido al surcar el agua arriba de una tabla. Parte del clan Kardashian salió de paseo a un lago, y aprovecharon para practicar algunos deportes acuáticos. Hace unos días la celeb de 39 años había compartió algunas fotos en las que mostró lo bien que la pasó junto a su primogénita haciendo paddle surf, y ahora ha publicado videos de ella y su nena practicando wakesurfing. Kim no pudo evitar gritar de la emoción mientras se deslizaba rápidamente sobre el lago, como toda una experta. North hizo lo propio y valientemente se subió a la tabla, eso sí, apoyada por un instructor que la cuidó todo el tiempo. Mientras la pequeña protagonizaba esta escena, de fondo se escuchaban voces animándola y celebrando su hazaña. Esta nena no sólo hizo sentir orgullosa a su mamá, sino también a su tío Rob Kardashian. “Oh por Dios, estoy llorando por North”, comentó el hermano menor de Kim. “Nada como la vida en el lago y animarse unos a otros a hacer wakesurf”, escribió la mamá de cuatro al compartir los divertidos momentos que pasó en familia. ¿Quién dijo que a las Kardashian sólo les importa la moda? Haz click abajo para verlas disfrutando de la naturaleza y las emociones fuertes.

