Paola Rojas presenta a su mamá y le dedica un emotivo mensaje

Gracias a su preparación, ética profesional e inteligencia, Paola Rojas ha logrado hacerse de un nombre en el periodismo. La titular de Al Aire se ha caracterizado por mantener una postura seria y objetiva en todo lo que respecta a su trabajo en las noticias, sólo en Netas Divinas y en contadas entrevistas se ha animado ha compartir algunos aspectos más personales de su vida, tales como su situación sentimental o su papel como madre de dos niños. Ahora, como pocas veces, la comunicadora ha tomado sus redes sociales para compartir un mensaje muy emotivo, ello debido a una ocasión muy especial: el cumpleaños de su mamá, ya que no ha podido estar con ella físicamente.

Aunque usualmente Paola usa su Instagram para compartir vistazos de su trabajo en los foros, ayer hizo una excepción, pues no quiso pasar por alto el cumpleaños de su mamá: María Antonieta Hinojosa. A modo de TBT, la periodista publicó una foto en la que se le ve muy sonriente abrazando a su madre, imagen que dejó claro de dónde heredó ella su belleza y porte. “Con la mujer que más quiero en el mundo”, escribió la también conductora en su post. “Hoy es cumpleaños de mi mamá. Ha sido extraño celebrarla sin tocarla. Lo que daría por llenarla de besos. Me hacen mucha falta sus abrazos, pero sé que soy muy afortunada de tenerla”, agregó sincera en su publicación.

Paola no precisó los motivos por los que no pudo estar junto a su mamá en su cumpleaños, sin embargo, en estos tiempos de pandemia muchas personas se han visto obligadas a celebrar alejadas de sus seres queridos, ello como parte de las indicaciones que han dado las autoridades sobre la distancia social. Sin embargo, a pesar de no estar cerca a su madre en su día, la periodista demostró que la tiene siempre presente en sus pensamientos y en su corazón.

La sincera publicación de la comunicadora le valió varios mensajes de cariño, así como halagos hacia ella y su mamá. “Qué guapas. feliz vuelta al sol para tu ma”, comentó Joy. “Felicítala de mi parte, y sí, eres muy afortunada de tenerla. Un beso”, escribió por su parte Isabel Lascurain, integrante del grupo Pandora. Daniela Magún, compañera de Paola en Netas Divinas, también felicitó a la cumpleañera.

La familia, su mayor motor en la vida

La familia ha sido un pilar muy importante en la vida de Paola, pues más allá de su faceta como periodista, es una mujer muy dedicada a los suyos. La conductora es madre de dos niños: Leonardo y Paulo, quienes justamente a principios de este mes celebraron su cumpleaños número 9. "Feliz cumpleaños a los amores de vida. Gracias por llenarme siempre de alegría e inspiración. Los amo con todo mi corazón", escribió el pasado 9 de agosto al compartir una linda foto en la que se le ve junto a sus pequeños disfrutando de un día de playa. Su papel como madre ha sido sin duda determinante las sus decisiones de índole personal que ha tomado la periodista. Hace poco reveló que uno de los requisitos que principales que debe cumplir un galán que aspira a una relación con ella es que pueda entablar una buena convivencia con sus niños. “Yo, a estas alturas me preguntas, el hombre perfecto, el primer requisito, es que sea un tipazo que pueda convivir bien con mis hijos, digamos que ya hay otros factores que entran ahí en la jugada”, confesó en una amena charla en el programa de Unicable. “Si no hay una buena relación con mis hijos, hasta luego, feliz año”, señaló, dejando claro que para ella es primordial que un pretendiente pueda formar parte de su realidad actual. “Antes cuando ibas en serio con alguien le presentabas a tus papás, ahora le presentas a tus hijos”, dijo entre risas.

