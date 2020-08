La tierna reacción de Miranda Kerr al nacimiento de la hija de Orlando Bloom y Katy Perry

El gran día llegó, la noche de este 26 de agosto, Katy Perry y Orlando Bloom recibieron a su primera hija en común, la pequeña Daisy Dove Bloom. Para dar a conocer la buena nueva, la pareja eligió la cuenta oficial de Instagram de la Unicef, organización sin ánimo de lucro de la que ambos son embajadores y donde se difundió la imagen de los dos sosteniendo la pequeña manita de la recién nacida. El actor retomó esta foto y la publicó en su cuenta personal donde, ya alcanzó más de un millón de likes, entre ellos, el de su exesposa, Miranda Kerr, mamá de su hijo mayor, Flynn, de nueve años de edad. La top model no dudó en enviarles sus mejores deseos a Orlando y Katy: “Estoy feliz por ustedes, chicos. No puedo esperar para conocerla”, escribió la australiana entre emojis de corazones, arcoíris y oraciones.

Dando lecciones de cordialidad, Miranda dejó al descubierto la excelente relación que tiene, no sólo con el papá de su hijo, sino también con su actual pareja. En ese sentido, en mayo pasado, la exmodelo de Victoria’s Secret reveló en entrevista para la revista InStyle, cómo era su relación con la cantante: “Pasa lo mismo con su pareja, y se lo he dicho a ella. Son nuestra familia”. En aquella ocasión, Kerr reveló que, en el momento en el que ella y Bloom se divorciaron (en 2013), él jamás dejó de ser parte de su familia: “Cuando Orlando y yo nos separamos, nos comprometimos a pensar siempre en Flynn (…) soy muy afortunada porque somos muy buenos amigos. Es casi como si fuera un hermano para mí y siempre he dicho que es uno más en mi familia”, detalló.

La buena relación entre Miranda y Katy quedó al descubierto el año pasado, cuando Perry se convirtió en una invitada de lujo en el lanzamiento de Kora, la línea cosmética de Kerr, donde la prometida de Orlando Bloom posó de la mamá de Flynn. En aquel evento, la australiana le dedicó un especial mensaje a la intérprete de Firework: “Gracias por brillar conmigo @Katyperry”, escribió como descripción de una foto donde Miranda aparece embarazada de Myles, su segundo hijo al lado de su esposo, el empresario Evan Spiegel, con quien se casó en 2017, y con quien también tiene a Hart, quien nació en mayo de 2018.

Nacimiento con causa

Para una fecha tan importante como el nacimiento de su primera hija en común, Katy y Orlando eligieron una especial forma de anunciarlo, pues, con este post contribuyeron a la ayuda de varios niños en el mundo y así lo explicaron: “Estamos flotando de amor y asombro por la llegada sana y segura de nuestra hija (…) Pero sabemos que somos afortunados y no todos pueden tener una experiencia de parto tan pacífica como la nuestra. Las comunidades de todo el mundo siguen experimentando una escasez de trabajadores de la salud y cada once segundos muere una mujer embarazada o un recién nacido, principalmente por causas prevenibles. Desde COVID-19, muchas más vidas de recién nacidos están en riesgo debido a la mayor falta de acceso a agua, jabón, vacunas y medicamentos que previenen enfermedades”, se lee en la primera parte del mensaje con el que dieron a conocer la llegada de su hija.

La pareja continuó explicando por qué se sienten tan comprometidos con esta causa: “Como padres de un recién nacido, esto nos rompe el corazón, ya que empatizamos con los padres que luchan ahora más que nunca. Como Embajadores de Buena Voluntad sabemos que UNICEF está ahí haciendo todo lo necesario para asegurarse de que todas las mujeres embarazadas tengan acceso a un trabajador de la salud capacitado y acceso a atención médica de calidad”, se lee en la parte final de este texto donde invitaron a sus seguidores a donar para garantizar la llegada segura de más niños a este mundo.