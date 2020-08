Esmeralda Pimentel le dice adiós a toda su melena y luce guapísima

Durante los últimos meses muchas celebridades se han animado a refrescar su imagen, estrenando looks atrevidos y modernos. Evaluna Montaner sorprendió a todos hace poco al teñirse parte de su melena de rubio, tal como lo hizo hace poco José Ron. Y otra de las celebs que también ha experimentado con radicales cambios de estilo ha sido Esmeralda Pimentel. El pasado mes de junio, la estrella de telenovelas causó sensación entre sus fans al cortar drásticamente su característica cabellera larga para dar paso a un favorecedor bob. Pero ahora, esta guapa actriz ha ido más allá, y se ha despedido de toda su melena, un look que nunca antes se le había visto.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

La semana pasada, Esmeralda hizo una misteriosa publicación que dejó entrever que algo nuevo estaría por llegar. “Esta silvestre no es la verdadera SILVESTRE. ¡La verdadera llegará pronto!”, escribió en su cuenta de Instagram al compartir una foto en la que se le veía sosteniendo un mechón de su pelo, que entonces le llegaba por encima de los hombros. Aunque el mensaje de la actriz no fue muy revelador, algunos de sus fans supusieron que se trataba de un nuevo personaje que habría de interpretar. Siguiendo con un tono enigmático, hace unos días compartió la primera imagen de su radical cambio de look. “¿SILVESTRE? Posiblemente”, escribió junto a la instantánea en blanco y negro en la que, pese a haber mostrado sólo una parte de su rostro, dejó ver que se había sometido a un drástico corte de pelo.

Finalmente, mientras sus fans permanecían ansiosos por descifrar los mensajes tan crípticos, la actriz compartió una foto que dejó a muchos con la boca abierta. Y es que Esmeralda se despidió por completo de su melena para quedarse con un estilo pixie. Posando de frente y guiñando el ojo de modo coqueto, la intérprete mostró por completo su innovador look. Aunque la fotografía fue también en blanco y negro, tal parece que no alteró el tono de su pelo, además también se mantuvo fiel a su estilo natural en el maquillaje, apenas con una sombra de ojos tenue y un suave delineado negro. “Me urge presentarles a SILVESTRE”, escribió junto a la foto, mensaje que reforzó las sospechas de que esta nueva imagen se la debe a un personaje, del que por ahora no puede revelar mucho.

VER GALERÍA

Como era de esperarse, las reacciones no se hicieron esperar, y fans, amigos y seguidores la llenaron de halagos por su nuevo look. “¡Qué espectáculo!”, opinó Maite Perroni en los comentarios. “Hermosa”, escribió por su parte Renata Notni. María León, Erik Rubín, Irene Azuela, Ela Velden y más famosos también reaccionaron a la nueva imagen de la actriz, coincidiendo que este estilo le resultó más que favorecedor.

Su vida lejos de las pantallas

Desde que protagonizó en 2018 la serie La bella y las bestias, transmitida por Televisa y Univision, Esmeralda se ha mantenido alejada de las pantallas, pero no así del ojo público. Y es que la actriz se ha sumado a diversas causas, principalmente en defensa de las mujeres. De hecho, a principios del mes pasado, sorprendió a todos al compartir algunas fotos en las que se mostró completamente al natural, ello con el fin de enviar un poderoso mensaje sobre la belleza y el amor propio. Ahora que ha mostrado su nueva imagen, sus seguidores están ansiosos por conocer más detalles sobre el proyecto que tiene entre manos, del cual hasta ahora no se sabe si será para la televisión o el cine.

VER GALERÍA