El millonario Steve Bing, ex de Liz Hurley, podría no haber dejado nada de herencia a sus hijos

Fue en junio pasado cuando el multimillonario Steve Bing se quitó la vida al saltar del piso 27 de su departamento en Los Ángeles. El exnovio de Liz Hurley y padre de su único hijo, dejaba atrás a Damian Hurley y a Kira Kerkorian. A pesar de que desde su nacimiento se negó a tener contacto con ellos y fue obligado en la corte a reconocerlos como sus hijos, en los últimos años parecía que esa renuencia se había terminado. Apenas hace un año se enfrentaba a su padre en los tribunales para incluirlos en el fideicomiso impuesto por él para sus nietos, y se dice que desde que Kira cumplió la mayoría de edad, comenzó a convivir con ella. Pero, mientras se esperaba que fueran sus totales herederos, el Dailymail ha tenido acceso al que sería el último testamento del inversor, en el que se deja explícitamente claro que no deja herencia para ninguno de sus hijos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Elizabeth Hurley lamenta la muerte de Steve Bing, padre de su hijo: 'Nuestro tiempo juntos fue muy feliz'

El hijo de Elizabeth Hurley rompe el silencio tras el fallecimiento de su padre

“Yo Stephen L. Bing, residente del Condado de Los Ángeles, estado de California, declaro que ésta es mi última voluntad y revoco mis pasados testamentos o codicilos”, se lee en el documento obtenido por el Dailymail, firmado en el 2001, cuando Kira ya había nacido -aunque no sabía de su paternidad- y Liz se encontraba embarazada de Damian, “Declaro que no estoy casado. Además, declaro que no he tenido hijos y que no tengo conocimiento de algún niño fallecido. Recientemente he sido informado por un individuo de que está embarazada con mi hijo, y por la presente declaro que sea o no mi hijo, es mi intención no proveer en este testamento para dicho niño (o cualquier otro niño del que podría ser padre) o para los hijos ya sea de ese niño o niños, sea que ya estén vivos o que nazcan más tarde”.

Aunque el tabloide británico reporta que éste es el último testamento de Bing, quien en 1983 nombraba como beneficiario de su fortuna a la President Clinton’s Foundation, bien podría haber un documento más reciente tras el cambio de parecer el millonario. La atención que hay sobre el testamento de Bing viene de que cuando cumplió 18 años recibió 600 millones de dólares, herencia de su abuelo. A pesar de esto, se sospecha que la cifra actual es significativamente mayor, derivado de sus distintas inversiones. Según la publicación británica se habla de alrededor de 337 mil dólares, esto sin incluir sus propiedades. De acuerdo con documentos de la Corte, Kira estaría buscando hacerse responsable de administrar los bienes de su padre, lo que implicaría que lo representara en una demanda que quedó pendiente tras su muerte.

Elizabeth Hurley y Steve Bing: su romance acabó en una amarga batalla por la paternidad de su hijo

La difícil situación con sus hijos

Mientras que Bing estuvo enterado de la existencia de Damian desde el embarazo de Liz, en el caso de Kira las cosas fueron distintas. La paternidad de la chica se dio a conocer en una disputa entre su madre, la tenista profesional Lisa Bonder y su exmarido, Kirk Kerkorian, quien se creía era padre de Kira.

A pesar de que durante años no tuvo relación alguna con los chicos, se sabe que después de que Kira cumplió la mayoría de edad, la conoció. A pesar de la distancia entre ellos, el año pasado Bing defendió a sus hijos en la Corte cuando su padre, Peter Bing, intentó eliminarlos del fideicomiso que había establecido para sus nietos. Cuando Damian nación, Bing ofreció crearle un fideicomiso, algo a lo que en su momento Liz se negó. No se sabe si esto cambió en algún momento, luego de que tras la pérdida Liz diera a conocer en su cuenta de Instagram que tuvo contacto con él en el cumpleaños 18 de su hijo.

VER GALERÍA