Convertida en una mujer casada, Camila Fernández visita a su mamá

Como toda recién casada, Camila Fernández ha ocupado las últimas semanas para acoplarse a su nueva vida; entre los cambios, resalta su mudanza al hogar donde ella y Francisco Barba han comenzado a escribir sus memorias como marido y mujer. En medio de esta transición, la cantante no se olvida de uno de sus pilares y gran ejemplo, su mamá, América Guinart, a quien visitó recientemente, según publicó en Instagram. Aunque su nuevo estado civil la tiene muy emocionada, se da el tiempo de mantener la relación cercana que siempre ha tenido con su familia, sobre todo, con su mamá quien siempre la ha apoyado en sus decisiones y quien fue pieza clave en la íntima boda que realizó, el pasado 1 de agosto, en Zapopan, evento que los Fernández compartieron en exclusiva para ¡HOLA! Tanto Camila, como América, publicaron imágenes de esta reunión de madre e hija en redes sociales, mismo medio por el que hace unos días, la joven cantante prometió su regreso a los escenarios.

Emocionada por abrir las puertas de su casa a su hija, ahora como una mujer casada, América escribió en una de sus historias, “Mi visita favorita”, mientras que Camila posteó al lado de dos imágenes: “Visita a mamá”, al lado de un emoji de corazón. Aunque ya no comparten el mismo techo, madre e hija continúan siendo tan cercanas como antes de que la cantante le diera el “sí, acepto”, al tapatío, en una boda muy tradicional en la que él llegó vestido de charro, un traje que también usaron el papá y el hermano de la novia, Alejandro Fernández y Alejandro Jr. Aunque Camila y América no revelaron más detalles de su encuentro, seguramente tuvieron mucho de qué platicar, no sólo referente a la nueva aventura de vida de Camila, también del éxito que está teniendo el hijo mayor de El Potrillo, pues ambas usaron sus perfiles de Instagram para promocionar el tema Lo que tú necesitas, que se estrenó esta mañana.

El pasado 1 de agosto, América Guinart formó parte importantes de la logística de la boda de Camila. Como buena cómplice, se encargó de que cada detalle en el enlace, como de conseguir el lazo matrimonial, de más de 52 años de antigüedad, que usaron los novios y que fue el mismo con el que unieron sus vidas los abuelos maternos de la novia, don Roberto Guinart y doña Amelia Gutiérrez de Guinart. Sin contar el apoyo emocional que representó para la novia a su entrada a la Parroquia de San Francisco Javier de las Colinas, donde se llevó acabo la ceremonia religiosa, y hasta donde Camila llegó del brazo de su padre, Alejandro Fernández.

Una boda muy esperada por la familia

Aunque para muchos miembros de la prensa, la boda resultó sorpresiva, a los Fernández no los tomó desprevenidos, pues la familia fue testigo del gran amor de Camila y Francisco se proefesaron durante los 9 meses de noviazgo que sostuvieron; de hecho, la novia reveló a nuestras páginas que este era un paso que varios miembros del clan ya esperaban: “Todos en mi familia sabían que nos amábamos muchísimo y que esta relación acabará en algo serio. Nunca en mi vida había tenido una relación así”, comentó en este entrañable reportaje, en el que quedaron inmortalizados los mejores momentos de su boda. Sobre lo que se comentó de este enlace en la prensa, hace unos días, América Guinart quiso hacer varias aclaraciones en ese sentido y publicó en Instagram un mensaje.

La mamá de la novia utilizó una imagen de la portada de nuestra revista para puntualizar algunos detalles del evento: “¡Una boda hermosa llena de amor! Por respeto a los que nos quieren tanto, aclaro alguna información distorsionada que ha surgido en torno al evento”, escribió en la primera parte del texto, en el que integró 9 puntos, entre los que destacaron, el número de invitados que, aseguró, fueron menos de 180 personas, ya incluido el personal de servicio de la recepción; además de revelar que la boda de Camila no incumplió con la ley y que se realizó bajo las medidas necesarias, dictadas por la nueva normalidad. Confesó también que todos los invitados se sometieron previamente a una prueba de Covid-19.